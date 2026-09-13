कोल्हापूर

Kolhapur Politics: मंत्री हसन मुश्रीफ-डॉ. विनय कोरे यांच्यात खलबते; बंद दाराआड तासभर चर्चा, तपशील गुलदस्त्यात

Mushrif Kore Hold Hour Long Closed Door Meeting: ‘गोकुळ’ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांची गुप्त बैठक; रणनीती, अदृश्य शक्ती आणि महायुतीतील समीकरणांवर तासभर मंथन
Hasan Mushrif Vinay Kore Meeting Sparks Political Buzz As Ministers Hold Closed Door Discussion For An Hour In Maharashtra

Hasan Mushrif Vinay Kore Meeting Sparks Political Buzz As Ministers Hold Closed Door Discussion For An Hour In Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ व ‘जनसुराज्य’ शक्ती पक्षाचे आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्यात आज दुपारी खलबते झाली.

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