Kolhapur Politics: मंत्री हसन मुश्रीफ-डॉ. विनय कोरे यांच्यात खलबते; बंद दाराआड तासभर चर्चा, तपशील गुलदस्त्यात

कोल्हापूर: कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ व ‘जनसुराज्य’ शक्ती पक्षाचे आमदार डॉ. विनय कोरे यांच्यात आज दुपारी खलबते झाली. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.ताराबाई पार्कातील एका विभागाच्या विश्रामगृहात बंद दाराआड या दोन नेत्यांत तासभर चर्चा झाली. चर्चेचा तपशील समजला नसली, तरी आगामी ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीतील रणनीती काय असेल यावर या दोघांत चर्चा झाल्याचे समजते. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीला महायुती म्हणूनच आपण सामोरे जाणार असल्याचे वारंवार मंत्री मुश्रीफ सांगत आले आहेत. .पण, तरीही त्यांना संस्था पात्र-अपात्र प्रकरणात त्रास देण्याचा प्रयत्न झाला. शेवटी न्यायालयीन लढाईतून १४०० संस्था पात्र ठरल्या. पण, या संस्थांनी दोन दिवसांपूर्वी कोल्हापुरात मेळावा घेऊन त्रास दिलेल्या ‘अदृश्य शक्ती’विरोधात आपला रोष व्यक्त करताना या शक्तीला न घेता पॅनेल करण्याची मागणी केली..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मुश्रीफ-कोरे यांच्या चर्चेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ताराबाई पार्कातील वन विभागाच्या विश्रामगृहात या दोघांत चर्चा झाली. या चर्चेची माहिती कोणालाही कळणार नाही याची पुरेपूर दक्षता घेतली होती. तासभर या नेत्यांनी चर्चा केल्यानंतर ते निघून गेले. या सर्व प्रक्रियेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत वस्तुस्थिती काय आहे याची माहिती डॉ. कोरे यांनी द्यावी हा आजच्या बैठकीचा मुख्य मुद्दा असल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.