Gadhinglaj Leopard : बिबट्या की दुसरा वन्यप्राणी? रात्री शेतात हॅलोजनचा उजेड; शेतकरी जागा, पण वनखाते झोपेत

गडहिंग्लज : शेतात वन्यप्राण्यांचे ठसे मिळाले. त्यावरून तो बिबट्याच असल्याचा दावा शेतकऱ्यांचा आहे; पण वनखाते ऐकायला तयार नाही. नोव्हेंबरपासून चार कुत्री गायब झाली. माणसांच्या जिवालाही धोका आहे. .सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर वनखाते जागेवर पोहोचले. रात्रीचा ड्रोन उडवला. मात्र, अंधारात बिबट्या नाही दिसला. हॅलोजनच्या माध्यमातून प्रकाश करून शेतकरी रात्र जागून काढतोय. परंतु दुसऱ्या बाजूला वनखात्याकडून ठोस उपाय राबवण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांची आहे..Leopard : गव्हाच्या शेतात बिबट्यांच्या झुंजीचा थरार; नारायणगावात पाटे-खैरे मळ्यातील घटना.हसूरवाडी (ता. गडहिंग्लज) येथील हा प्रकार आहे. हसूरवाडी व मासेवाडीच्या मधल्या डोंगराच्या पायथ्याशी शेतवडीत करगावी कुटुंबाची दोनच घरे आहेत. सुरक्षेसाठी करगावी कुटुंबानी चार ते पाच कुत्रे पाळले आहेत. ते भुंकायला लागले की करगावी उठून बाहेर येतात. .दरम्यान, शेतकरी आप्पासाहेब करगावी यांचे एक कुत्रे नोव्हेंबरमध्ये गायब झाले. शंका आल्याने शेतवडीत शोध घेताना त्यांना वन्यप्राण्याचे ठसे दिसले. तेव्हाच वनखात्याकडे त्यांनी बिबट्याची धास्ती बोलून दाखवली. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केले. .Akola News: शेतकऱ्यांच्या जिवाची किंमत कोण मोजणार; शेतात काम करणेही धोक्याचे, वन्यप्राण्यांचे वाढते हल्ले दिवसेंदिवस गंभीर.नोव्हेंबरपासून कालअखेर (ता.२२) पाच पाळीव कुत्री गायब झाली आहेत. वारंवार शेतवडीत पायाचे ठसेही दिसताहेत. वनखात्याला माहिती देऊनही ठोस उपाययोजना राबवण्याकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. त्यामुळे या कुटुंबाची धास्ती आणखीन वाढली..दरम्यान, काल वनखात्याचे अधिकारी करगावी यांच्या शेतवडीत पोहोचले. त्याचवेळी वनखात्याला राजू करगावे यांनी दुर्लक्षाबद्दल जाब विचारला. वनखात्याने पायाच्या ठशांची खात्री केली. प्रथमदर्शनी बिबट्या असल्याचा संशय आहे. त्यानंतर त्यांनी कालच रात्री जंगल परिसरात दोन ते चारवेळा ड्रोन उडवला. .मात्र त्यात बिबट्या दिसला नाही. हसूरवाडी व मासेवाडी या दोन गावच्या जंगलातून तो रात्री शेतवडीत येत असल्याचे करगावी सांगतात. कालच मासेवाडीच्या रस्त्यावर एका बस चालकाला बिबट्याचे दर्शन झाल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. तरीसुद्धा वनखात्याला बिबट्या असल्याची खात्री पटेना. बिबट्याच्या धास्तीने ही दोन कुटुंबे रात्र जागून काढत आहेत. .वनखात्याच्या सूचनेनुसार हॅलोजनचा प्रकाश पाडला तरी भीती मनातून जाईना. रात्री-अपरात्री नैसर्गिक विधीलाही बाहेर पडणे मुश्कील झाले आहे. अंधार पडायला सुरू होताच त्यांच्या अंगावर शहारे येत आहेत. रोजची रात्र कशी काढायची याचीच चिंता त्यांना सतावत आहे..करगावी यांच्याकडून माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने वनखाते जागेवर पोहोचून यांच्या घराचा आवार व शेतवडीत पाहणी केली. पायाचे ठसे निदर्शनास आले. त्यावरून बिबट्या असल्याचा संशय आहे..मात्र, त्याचे प्रत्यक्ष किंवा कॅमेऱ्यात दर्शन होत नाही तोपर्यंत खात्री पटणे मुश्कील आहे. वनखात्याकडून करगावी कुटुंबीयांना दिवसा व रात्री सावधान राहण्याचे आवाहन केले आहे. तो वन्यप्राणी कोणता आहे, याचा शोध घेण्यासाठी विविध उपायाद्वारे वनखाते प्रयत्नशील आहे.- सागर पोवार, वनपाल, गडहिंग्लज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.