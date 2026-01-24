कोल्हापूर

Gadhinglaj Leopard : बिबट्या की दुसरा वन्यप्राणी? रात्री शेतात हॅलोजनचा उजेड; शेतकरी जागा, पण वनखाते झोपेत

Farmers Alert : शेतात उमटलेले ठसे, एकामागोमाग गायब होणारी कुत्री आणि अंधार पडताच अंगावर येणारे शहारे… हसूरवाडीतील शेतकऱ्यांचे आयुष्य सध्या बिबट्याच्या धास्तीने हादरले आहे. शेतकरी स्वतः पहारा देत असताना वनखात्याची भूमिका मात्र संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
Farmers in Hasurwadi keeping night vigil amid suspected leopard movement.

अजित माद्याळे : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज : शेतात वन्यप्राण्यांचे ठसे मिळाले. त्यावरून तो बिबट्याच असल्याचा दावा शेतकऱ्यांचा आहे; पण वनखाते ऐकायला तयार नाही. नोव्हेंबरपासून चार कुत्री गायब झाली. माणसांच्या जिवालाही धोका आहे.

