Kolhapur Accident : लक्ष्मी मंदिरासमोर दुचाकींच्या धडकेत 21 वर्षीय तरुण ठार; तिघे गंभीर जखमी, धोकादायक वळणावर अपघात

हातकणंगले (कोल्हापूर) : हातकणंगले - कुंभोज रोडवर नेज हद्दीतील लक्ष्मी मंदिरासमोरील धोकादायक वळणावर दोन भरधाव दुचाकींची समोरासमोर जोरदार धडक (Two-Wheeler Accident on Hatkanangale) झाल्याने रुई (ता. हातकणंगले) येथील आकाश अजित अबदान (वय २१) हा तरुण ठार झाला तर तिघे गंभीर जखमी झाले. काल दुपारच्या सुमारास हा अपघात झाला..घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, मृत आकाश अजित अबदान मित्रांसमवेत कुंभोजवरून हातकणंगलेच्या दिशेने दुचाकी (एमएच ५१ जी ७२२७) वरून येत होता. हातकणंगले येथील राहुल खोत नव्या कोऱ्या दुचाकीवरून कुंभोजच्या दिशेने निघाला होता..ऊसतोड यंत्रामध्ये सापडून दोन महिला मजुरांचा अंत; ऊस गोळा करताना दुर्घटना, हृदय पिळवटून टाकणारा कुटुंबीयांचा आक्रोश.दरम्यान, नेज हद्दीतील लक्ष्मी मंदिदीरासमोरील धोकादायक वळणावर उसाच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला ओव्हरटेक करण्याच्या नादात दोन्ही भरधाव दुचाकींची समोरासमोर धडक झाली. दोन्ही वाहने भरधाव असल्याने जोरदार धडक बसली यात आकाश अबदान याला गंभीर दुखापत होऊन मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने त्याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. त्याचे सहकारी आदिराज काश्मीरे, हर्ष काश्मीरे व दुसऱ्या दुचाकीवरील राहुल खोत जखमी झाले. त्यांना तात्काळ हातकणंगले येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..रुग्णवाहिका वेळेत न आल्याने 'जवाहर'चे उपाध्यक्ष बाबासाहेब चौगुले यांनी आपल्या मोटारीतून जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. हातकणंगले पोलिसांनी पंचनामा करत वाहने ताब्यात घेतली असून अधिक तपास हातकणंगले पोलिस करत आहेत..