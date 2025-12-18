कोल्हापूर

Kolhapur Accident : लक्ष्मी मंदिरासमोर दुचाकींच्या धडकेत 21 वर्षीय तरुण ठार; तिघे गंभीर जखमी, धोकादायक वळणावर अपघात

Fatal Two-Wheeler Collision on Hatkanangale–Kumbhoj Road : हातकणंगले-कुंभोज रस्त्यावर धोकादायक वळणावर दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन एका तरुणाचा मृत्यू झाला, तर तिघे गंभीर जखमी झाले.
हातकणंगले (कोल्हापूर) : हातकणंगले - कुंभोज रोडवर नेज हद्दीतील लक्ष्मी मंदिरासमोरील धोकादायक वळणावर दोन भरधाव दुचाकींची समोरासमोर जोरदार धडक (Two-Wheeler Accident on Hatkanangale) झाल्याने रुई (ता. हातकणंगले) येथील आकाश अजित अबदान (वय २१) हा तरुण ठार झाला तर तिघे गंभीर जखमी झाले. काल दुपारच्या सुमारास हा अपघात झाला.

