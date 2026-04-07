Police Helmet Rule : पोलिस अधिकारी, अंमलदारांना ‘हेल्मेटसक्ती’; पोलिसांना हेल्मेट मोफत देण्याची सोय

Helmet Rule Police Officers : दुचाकीस्वारांनी हेल्मेटचा वापर करावा, असा आग्रह प्रादेशिक परिवहन विभाग, पोलिस दलाकडून वारंवार केला जातो; परंतु वाहन चालकांकडून याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. हेल्मेटचा वापर करण्यासाठी पोलिस दलाकडून एक पाऊल टाकण्यात येणार आहे..प्रबोधनाऐवजी पोलिस खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना 'हेल्मेट' वापरणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तीन हजार कर्मचाऱ्यांना जिल्हा पोलिस दलाकडूनच हेल्मेटचे वाटप केले जाणार असून, आठवडाभरात अंमलबजावणी सुरू होणार आहे..दुचाकी अपघातातील बहुतांश जखमींना डोक्याला दुखापत झाल्याचे दिसून येते. दरवर्षी होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंमध्ये 'डोक्याला दुखापत' हे कारण समोर येते. दुचाकी चालविताना हेल्मेटचा वापर करणे बंधनकारक आहे; पण एखाद्या अपघातानंतरच त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. कित्येक कुटुंबांना घरचे कर्ते पुरुष केवळ अपघातात गमावण्याची वेळ आली आहे. हेल्मेट वापराची कृती पोलिसांपासूनच सुरू करण्याचा निर्धार पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी केला आहे..पोलिस दलाच्या वतीने कर्मचारी, अधिकारी यांनी कार्यालयात येताना, तपासकामी जाताना, कार्यालयीन कामावेळी हेल्मेटचा वापर करणे बंधनकारक असणार आहे. हेल्मेटसोबतच दुचाकीला ते योग्य पद्धतीने अडकवता यावे यासाठी साखळी, लॉक दिले जाणार आहे. तसेच हेल्मेट घेतल्यानंतर त्याचा वापर होतो किंवा कसे यावरही लक्ष राहणार आहे.