Kolhapur Heritage : ५० वर्षांचे वृक्ष नामशेष होण्याच्या मार्गावर; ‘हेरिटेज ट्री’ फक्त कागदावरच!

कोल्हापूर : शहरातील ५० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वृक्षांना हेरिटेज दर्जा देऊन त्यांचे संवर्धन करण्याचा शासन आदेश २०१९ मध्ये निघाला. मात्र, त्यानंतर या वृक्षांची व्याख्या काय, त्याचे सर्वेक्षण कोणी आणि कसे करावे, त्यांच्या संवर्धनासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात? याबद्दल शासनाने कोणताही ठोस आदेश दिला नाही. .त्यामुळे शहरी भागातील 'हेरिटेज ट्री' हे शासकीय आदेशातच लुप्त झाले. आपल्या भोवताली जुने वृक्ष आढळतात. ग्रामीण भागात किंवा वनक्षेत्रात या वृक्षांना शहरांच्या तुलनेत कमी धोका असतो. शहरात मात्र जुने वृक्ष विविध विकास प्रकल्पांसाठी तोडले जातात. .Dhule Municipal Schools : धुळे मनपा शाळांचा 'कागदी' कायापालट; दरवर्षी संकल्प, पण शाळांची दुरवस्था कायम!.विजेच्या तारांना स्पर्श होत असल्याने या वृक्षांची छाटणी केली जाते. कधी जाहिरात फलकांच्या आडवे येत असल्यानेही जुने वृक्ष तोडले जातात. यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने २०१९ मध्ये 'हेरिटेज ट्री'साठी एक शासन आदेश काढला. यात महापालिका क्षेत्रातील ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वृक्षांना हेरिटेज वृक्ष असे संबोधले जावे.. तेथे तसा नामफलक असावा, असे आदेशात म्हटले होते. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना याबाबतचा विस्तृत आदेश आलाच नाही. त्यामुळे शहरातील ५० वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या वृक्षांचे सर्वेक्षण कसे करायचे? त्यासाठी कोणते निकष लावायचे? याची नोंद कशाप्रकारे करायची? संवर्धनासाठी कोणती नियमावली बनवायची याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. पर्यायाने हेरिटेज वृक्ष ही संकल्प प्रत्यक्षात उतरलीच नाही. .Kolhapur Election : तीन वर्षांत काहीच नाही, आता बदल हवा; महायुतीवर टीका करत सतेज पाटील यांचा विकासाचा अजेंडा. हेरिटेज वृक्षांसमोरील धोके कोल्हापूर शहरात अशा वृक्षांची संख्या एकूण असणाऱ्या वृक्षांच्या तुलनेत जरी कमी असली तरी त्याचे संवर्धन आवश्यक आहे. विकास प्रकल्पांसाठी हे वृक्ष तोडले जातात. मात्र, त्याची नुकसानभरपाई म्हणून एकच झाड लावले जाते. पण, प्रत्यक्षात या वृक्षाच्या तुटण्याने होणारे पर्यावर्णीय नुकसान एक झाड लावल्याने भरून येणारे नाही. . अशा वृक्षांचे संवर्धन करण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची आवश्यकता असते. वृक्षगणनेला मुहूर्त कधी शहरातील वृक्षगणना आणि पर्यावरणीय अहवाल गेल्या सहा वर्षांत झालेली नाही. वृक्षगणना करून जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे. हेरिटेज वृक्षांचे लाभ ५० वर्षांपेक्षा अधिक वय असणाऱ्या वृक्षांचे आच्छादन अधिक असते. .त्यामुळे त्या परिसरात उन्हाळ्यातही गारवा राहतो. रस्त्यावरील धुळीचा त्रास कमी होतो. अशा वृक्षांभोवती जैवविविधताही विपुल असते. या वृक्षांची मुळे जमिनीत खोल गेल्याने मृदेची धूप कमी होते. या परिसरातील भूगर्भातील पाण्याची स्थितीही चांगली असते. .शहरात ५० वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या वृक्षांची संख्या चांगली आहे. मात्र, यातील बहुतांश विदेशी वृक्ष आहेत. त्यांच्या जागी देशी प्रजातीची झाडे लावली पाहिजेत. मात्र, हेरिटेज संकल्पनेत येणाऱ्या देशी प्रजातींच्या झाडाचे संवर्धन आवश्यक आहे. त्यासाठी नियमावली बनवून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. - प्रा. डॉ. मधुकर बाचूळकर, ज्येष्ठ वनस्पती तज्ज्ञ.