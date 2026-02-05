कोल्हापूर

Kolhapur Heritage : ५० वर्षांचे वृक्ष नामशेष होण्याच्या मार्गावर; ‘हेरिटेज ट्री’ फक्त कागदावरच!

Government Policy : शहरातील ५० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या वृक्षांचे संवर्धन करण्यासाठी २०१९ मध्ये शासन आदेश निघाला. मात्र, व्याख्या, सर्वेक्षण आणि संरक्षणाच्या अभावामुळे ‘हेरिटेज ट्री’ ही संकल्पनाच कागदापुरती मर्यादित राहिली आहे.
An old heritage tree standing amid urban development pressures.

ओंकार धर्माधिकारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शहरातील ५० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वृक्षांना हेरिटेज दर्जा देऊन त्यांचे संवर्धन करण्याचा शासन आदेश २०१९ मध्ये निघाला. मात्र, त्यानंतर या वृक्षांची व्याख्या काय, त्याचे सर्वेक्षण कोणी आणि कसे करावे, त्यांच्या संवर्धनासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात? याबद्दल शासनाने कोणताही ठोस आदेश दिला नाही.

