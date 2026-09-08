कोल्हापूर

Kolhapur Crime: रुईकर कॉलनीत हायप्रोफाईल वेश्या अड्ड्यावर छापा, मुंबईच्या महिलेची सुटका; ६ हजार घेऊन २५०० द्यायचे, एकाला अटक

High Profile Sex Racket Busted In Kolhapur One Arrested: रुईकर कॉलनीतील अमेय कृपा सोसायटीत पोलिसांचा धाडसी छापा; मुंबईहून आणलेल्या पीडितेची सुटका, मुख्य संशयित पसार तर अड्डा चालवणारा नातेवाईक जाळ्यात
High Profile Prostitution Racket Exposed In Kolhapur Mumbai Woman Rescued One Arrested During RuiKar Colony Police Raid

High Profile Prostitution Racket Exposed In Kolhapur Mumbai Woman Rescued One Arrested During RuiKar Colony Police Raid

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: रुईकर कॉलनीतील अमेय कृपा हौसिंग सोसायटीतील हायप्रोफाईल वेश्या अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. मुंबईहून आलेल्या पीडित महिलेची सुटका केली. मुख्य संशयित गणेश दीक्षित (अमेयकृपा हौसिंग सोसायटी) पसार झाला. वेश्या अड्डा चालविणारा रवींद्र महादेव पिस्टे (वय ४६, आकुर्डे, ता. भुदरगड, सध्या कारंडे मळा) याला अटक केली.

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