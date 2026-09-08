Kolhapur Crime: रुईकर कॉलनीत हायप्रोफाईल वेश्या अड्ड्यावर छापा, मुंबईच्या महिलेची सुटका; ६ हजार घेऊन २५०० द्यायचे, एकाला अटक

कोल्हापूर: रुईकर कॉलनीतील अमेय कृपा हौसिंग सोसायटीतील हायप्रोफाईल वेश्या अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. मुंबईहून आलेल्या पीडित महिलेची सुटका केली. मुख्य संशयित गणेश दीक्षित (अमेयकृपा हौसिंग सोसायटी) पसार झाला. वेश्या अड्डा चालविणारा रवींद्र महादेव पिस्टे (वय ४६, आकुर्डे, ता. भुदरगड, सध्या कारंडे मळा) याला अटक केली. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...संशयिताकडून रोख रक्कम, मोबाईल, मोटार असा सव्वापाच लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला. माहिती अशी, वेश्या व्यवसायाशी संबंधित दीक्षित याने पुन्हा शहरात हायप्रोफाईल वेश्या अड्डा सुरू केल्याची माहिती अंमलदार उत्तम सडोलीकर यांना मिळाली होती. त्यांनी ही बाब स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण व अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाचे सहायक निरीक्षक राहुल अतिग्रे यांना सांगितली. आज दुपारी रुईकर कॉलनीतील दीक्षित याच्या घराजवळ सापळा रचला होता. .डमी गिऱ्हाईक पाठवून दीक्षितच्या फ्लॅटवर टाकलेल्या छाप्यावेळी संशयित पिस्टे व पीडित महिला मिळून आली. गणेश दीक्षित आणि रवींद्र पिस्टे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. दीक्षितविरोधात यापूर्वीही अशा स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असून, आता त्याच्या दाजीविरोधातही कारवाई केली आहे. उपनिरीक्षक हिंदूराव चरापले, सहायक फौजदार विलास किरोळकर, अमोल कोळेकर, राकेश माने यांनी ही कारवाई केली..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rसहा हजार घेतल्याचे उघड संशयित रवींद्र पिस्टे याने मुंबईहून पीडित महिलेला बोलावले होते. स्वतः गिऱ्हाईकाकडून सहा हजार रुपये घेऊन पीडितेला २५०० रुपये देत असल्याचे त्याने सांगितले. पीडित महिलेच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत तिला वेश्या व्यवसायाला प्रवृत्त करणाऱ्या गणेश दीक्षित व पिस्टे याच्यावर शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.