Kolhapur Politics : कागलमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा! तृतीयपंथी उमेदवाराचा लिंबू, अंडी फेकल्याचा आरोप; १० नगरपरिषदा, ३ नगरपंचायतींसाठी मतदान सुरू

Kolhapur Political News : (नरेंद्र बोते) कोल्हापूर जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदा आणि तीन नगरपंचायतींसाठी आज मतदानाला सुरूवात झाली. यापूर्वी २०१६ मध्ये या निवडणुका झाल्याने तब्बल नऊ वर्षांनी या तेरा ठिकाणी मतदान होत आहे. प्रशासक जाऊन तेथे पुन्हा लोकराज्य येण्यासाठी पन्हाळा, मलकापूर, वडगाव, हुपरी, हातकणंगले, जयसिंगपूर, शिरोळ, कुरुंदवाड, गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, कागल आणि मुरगूड येथे यंत्रणा सज्ज झाली आहे. दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यातील हायव्होल्टेज लढत होत असलेल्या कागल नगरपरिषदेमध्ये किरकोळ वादावादी झाल्याची घटना समोर आली आहे तर हातकणंगले नगरपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक ४ मध्ये मतदान मशीन बंद पडल्याची घटना घडली आहे. याव्यतिरिक्त जिल्ह्यात मतदान शांततेत सुरू असले तरी चूरस पहायला मिळत आहे..सकाळी ७.३० ते संध्याकाळी ५.३० या कालावधीत मतदान केंद्रावर मतदारांना मतदान करता येणार आहे. या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी ५६, तर नगरसेवक पदासाठी ८०९ उमेदवार रिंगणात आहेत. यासाठी एकूण दोन लाख ५५ हजार ७७५ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यामध्ये एक लाख २५ हजार ४७२ पुरुष, तर एक लाख ३० हजार २९१ महिला मतदार आहेत. निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रशासनाने ३१८ मतदान केंद्र उभारली असून, तेथे मतदानयंत्रे देण्यात आली आहेत..कागलमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामा...कागल नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत संत रोहिदास विद्यामंदिर या शाळेच्या मतदान केंद्रावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तृतीयपंथीय उमेदवार असलेले या केंद्राच्या प्रवेशद्वारावर उभे आहेत याबाबत हस्तक्षेप घेण्यात आला. यानंतर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. यावर तृतीयपंथीयांनीही आपल्यावर अन्याय होत आहे इतर पक्षाचे उमेदवार आत बसून आहेत आणि आम्ही मात्र बाहेर उभारले तर तक्रार करण्यात आल्याचा जाब पोलिसांना विचारला. तर तृतीयपंथी उमेदवाराच्या डिजिटल बोर्डवर लिंबू फेकण्यात आला विविध ठिकाणी नारळ फोडण्यात आले असा आरोप या तृतीयपंथीयांकडून करण्यात आला.याबाबत तृतीयपंथी कार्यकर्त्यांनी पोलीस प्रशासनाला जाब विचारला, आमच्या जीविताला धोका आहे. आम्हाला प्रचारापासून देखील रोखण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. यानंतर तातडीने उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुजित कुमार क्षीरसागर यांनी संत रोहिदास केंद्राला भेट देऊन पाहणी सुरू केली आहे..kolhapur Election : नऊ वर्षांनंतर पुन्हा लोकराज्य! कोल्हापूर जिल्ह्यात उद्या १३ ठिकाणी मतदानाची रणधुमाळी.रात्री दहानंतर जाहीर प्रचार थांबला असला तरी, छुपा प्रचार सुरू झाला. यामध्ये साम, दाम, दंड, भेद ही रणनीती सुरू झाली. मतदानाच्या आधी काही तास प्रचार सुरू असल्याने आचारसंहिता भंगाचे प्रकारही समोर आले. दिवसभर प्रशासनाने मतदान केंद्राध्यक्षांना साहित्य वाटप केले. त्या त्या नगर परिषदेच्या ठिकाणी हे साहित्य देण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्यांना सूचना दिल्या. त्यानंतर बसने अधिकारी आपापल्या केंद्रावर गेले. तेथे अधिकाऱ्यांनी सर्व व्यवस्थांची पाहणी करून सुरक्षेचा आढावा घेतला. रात्री अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांता निवास मतदानकेंद्रावरच होता..मतदान केंद्रावर सुरक्षामतदानाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी (ता.१) सायंकाळी सहापासून ते संपेपर्यंत मतदान केंद्रांभोवती विशेष सुरक्षा कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. मतदान केंद्रापासून २०० मीटर परिसरात राजकीय पक्षांचे बुथ, प्रचार साहित्य आणि सर्व प्रकारची वाहने प्रतिबंधित असतील, तर १०० मीटर मर्यादेत मोबाईल फोन, कॉर्डलेस, वायरलेस सेट यांसारखी साधने बाळगणे व वापरणे मनाई आहे. मतदान केंद्रातील प्रतिनिधींनाही मतदारांच्या गोपनीयतेचा भंग होईल अशी छायाचित्रे काढणे किंवा चित्रीकरण करण्यास मज्जाव करण्यात आला असून, या भागात कोणतीही शस्त्रे बाळगण्यावर बंदी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.