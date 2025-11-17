कोल्हापूर

Kolhapur News: उंच झाडांच्या ठिणग्यांनी पेटला रमणमळ्यातील हॉटेल; १५ लाखांच्या नुकसानीने परिसरात भीतीचे वातावरण

Ramanmala Hotel Fire: उंच पामच्या झाडांचा विद्युतवाहिन्यांना स्पर्श झाल्याने पडलेल्या ठिणग्यांमुळे शेडमध्ये क्षणात भडकली आग
Ramanmala Hotel Fire

Ramanmala Hotel Fire

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: उंच झाडांचा महावितरणच्या विद्युतवाहिन्यांना स्पर्श होऊन झालेल्या शॉर्टसर्किटने रमणमळ्यातील हॉटेलच्या शेडला आग लागली. यामध्ये हॉटेलचे पंधरा लाखांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. छताकडून आग खाली पसरत गेली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
MSEB
financial crisis
economic loss
Fire In Hotel

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com