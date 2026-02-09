कोल्हापूर

Kolhapur Board Exam : विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची कसोटी; विभागात १.१६ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा

HSC Examination : राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा निर्णय करणारी बारावीची परीक्षा मंगळवारपासून सुरू होत आहे. कोल्हापूर विभागात यंदा तब्बल १ लाख १६ हजारांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला सामोरे जाणार असून, सर्वाधिक परीक्षार्थी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत.
Students arrive at an HSC examination center

Students arrive at an HSC examination center

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे इयत्ता बारावीची परीक्षा मंगळवार (ता. १०) पासून घेतली जाणार आहे. कोल्हापूर विभागातील यंदा एक लाख १६ हजार ६२६ विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. त्यात सर्वाधिक ५० हजार ४८२ परीक्षार्थी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
exam
Examination
student
HSC Board Examination
Examination centers
(HSC Students)

Related Stories

No stories found.