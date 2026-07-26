Gopalgad Fort: ‘गोपाळगड’ आता शासकीय ताब्यात, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू; खासगी मालकीच्या दाव्यानंतर आलेला चर्चेत

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील ऐतिहासिक आणि राज्य संरक्षित स्मारक असलेला ‘गोपाळगड किल्ला’ आता पूर्णपणे शासकीय अखत्यारित आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हा किल्ला खासगी जागेत असल्याने आणि त्यावरून पर्यटकांना खासगी जमीनमालकांकडून येणाऱ्या वाईट अनुभवांमुळे हा विषय चांगलाच तापला होता. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.या सर्व वादाची गंभीर दखल घेत पुरातत्त्व विभागाने आता गोपाळगड किल्ल्याची जागा ताब्यात घेण्यासाठी अधिकृतपणे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे पर्यटकांमधील असंतोष दूर होण्यासोबतच किल्ल्याच्या संवर्धन आणि विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गुहागर येथील अंजनवेल परिसरात असणारा गोपाळगड हा सागरी किल्ला पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे..दरवर्षी हजारो पर्यटक या किल्ल्याला भेट देण्यासाठी येतात; मात्र हा किल्ला ज्या जागेवर आहे ती जमीन खासगी मालकीची असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे तेथे येणाऱ्या पर्यटकांना खासगी मालकांकडून वाईट वर्तनाचा सामना करावा लागत होता. अनेक पर्यटकांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. हा विषय हळूहळू सोशल मीडिया आणि स्थानिक पातळीवर मोठा गाजल्यामुळे प्रशासनावर कारवाई करण्यासाठी दबाव वाढला होता. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.गोपाळगड किल्ला राज्यशासनाच्या पुरातत्त्व विभागाकडून ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. कायदा आणि नियमांनुसार संरक्षित स्मारकाच्या ठिकाणी पर्यटकांना मोफत व विनाअडथळा प्रवेश मिळणे गरजेचे आहे; परंतु खासगी मालकीच्या मुद्द्यामुळे ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि पर्यटकांची सोय या दोन्ही गोष्टी धोक्यात आल्या होत्या. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाने भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया हाती घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.