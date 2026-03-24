कोल्हापूर

Hupari Crime News : चंदेरी नगरी हुपरीला गुंडांचा विळखा, दहा गुंड वर्षभरासाठी हद्दपार, पोलिस अधीक्षकांचा कारवाईचा बडगा

Hupari Silver City Crime Crackdown : चंदेरी नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हुपरी येथे गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. दहा गुंडांना वर्षभरासाठी हद्दपार करण्यात आले.
Kolhapur Police Action on Goons

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur SP Action Against Criminals : हुपरीतील एस. एम. बॉईज गँगचा प्रमुख सागर शरद माळीसह दहा जणांना वर्षभरासाठी जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले आहे. पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी ही कारवाई केली.

Loading content, please wait...
Crime News
crime news in marathi
Hupari
crime marathi news
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur
Yalgud hupari

Related Stories

No stories found.