Hupari Crime News : चंदेरी नगरी हुपरीला गुंडांचा विळखा, दहा गुंड वर्षभरासाठी हद्दपार, पोलिस अधीक्षकांचा कारवाईचा बडगा

Kolhapur SP Action Against Criminals : हुपरीतील एस. एम. बॉईज गँगचा प्रमुख सागर शरद माळीसह दहा जणांना वर्षभरासाठी जिल्ह्यातून हद्दपार करण्यात आले आहे. पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी ही कारवाई केली..याबाबत पोलिसांनी सांगितले, की या टोळीचा प्रमुख माळी (वय ३७, रा. होळकरनगर हुपरी)सह शोएब रियाज मुल्ला (२४), शाहरुख मैनुद्दीन मुजावर (३०), अक्षय अनिल मोडीकर (३४), मोहीन मैनुद्दीन मुजावर (२८, सर्व रा. संभाजी मानेनगर हुपरी), शुभम उमेश घोरपडे (२६, रा. घोरपडे गल्ली), साईराज सुनील गजरे (२३, रा. गजरे गल्ली), रोहित उर्फ ऋत्वीक अनिल मोडीकर (२२), दीपक रमेश पाटील (३२ रा. महावीरनगर), केतन महावीर ठगरे (३५ रा. हनुमान मंदिर महावीरनगर सर्व रा. हुपरी) अशी हद्दपार केलेल्यांची नावे आहेत. टोळीच्या वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी ही कारवाई केली आहे..टोळीवर वेगवेगळ्या कलमांनुसार गुन्हे दाखल आहेत. हुपरी पोलिस निरीक्षकांनी महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ५५ प्रमाणे टोळी हद्दपारीचा प्रस्ताव पोलिस अधीक्षकांकडे दिला होता. टोळीला त्यांची बाजू मांडण्याचा अवधी दिला होता. त्यानंतर ही कारवाई केल्याचे पोलिस अधीक्षकांनी पत्रकात म्हटले आहे..हद्दपार केलेल्यांपैकी कोणी जिल्ह्यात आढळून आल्यास शेजारील पोलिस ठाण्याशी किंवा नियंत्रण कक्ष ०२३१-२६६२३३३ येथे संपर्क साधावा. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल, असेही अधीक्षक योगेशकुमार यांनी म्हटले आहे.