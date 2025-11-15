Kolhapur News: हुपरीतील ‘चंदेरी नगरी’चा तेज हरपला; पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे आणि निकृष्ट कामांमुळे नागरिक त्रस्त!

हुपरी: चंदेरी नगरी हुपरी येथील पालिकेच्या स्थापनेनंतरची ही दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक. ११ एप्रिल २०१७ ला ‘क ’ वर्ग पालिकेचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर आठ महिन्यांतच पहिले लोकनियुक्त नगराध्यक्ष, नगरसेवकांचे सभागृह अस्तित्वात आले. पालिकेचा नवा साज ल्यालेल्या शहरास विकासाची आस लागली..रस्ते, गटार, शहर स्वच्छता, सार्वजनिक शौचालये, पथदिवे आदींचे प्रश्न काही प्रमाणात मार्गी लागले; पण त्याला निकृष्टतेची दृष्ट लागली. पाणीपुरवठा योजना, अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे, सूर्य तलाव सुशोभीकरण, गावभागातील शिवतीर्थ निर्माण आदी प्रश्न लटकलेले आहेत. नगरसेवकांच्या माध्यमातून जनतेची पालिकेतील विविध प्रकारची कामे होत होती. पण, तीन वर्षांच्या प्रशासकीय काळात नागरिकांना त्रासदायक अनुभव मिळाल्याची भावना आहे. .Kolhapur News: ऊस वाहतूक वाहनांचा डेंजर झोन: खड्डे, अंधार आणि अस्ताव्यस्त पार्किंगने वाढला अपघातांचा धोका!.पालिकेला आठ वर्षे झाली. सध्या मराठी शाळेतील भाड्याच्या खोल्यांत पालिकेचे कामकाज चालते. प्रशासनाने गट क्रमांक ७९५ मधील जागेची इमारतीसाठ मोजणी केली. त्यानुसार शासनाकडे जागा मागणीचा प्रस्ताव दिला आहे; पण त्यास अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे स्वतंत्र इमारतीचे काम रखडलेले आहे.- बाळासाहेब कांबळे.शहराची वाढ वेगाने होत आहे. गावठाण भाग संपल्याने बिगरशेती करून शेतवडीत प्लॉट पाडून तिथे निवासी वसाहती होत आहेत. त्यामुळे शहराचे भौगोलिक क्षेत्र वाढत आहे. साहजिकच प्रशासनावर नागरी सुविधा पुरविण्यात मर्यादा येत असून, नजीकच्या काळात त्यात वाढ होणार आहे. .Kolhapur News: इंडस्ट्रियल ‘एनए’ची अट हटवा; कोल्हापूरच्या उद्योगसम्राटांचा एकमुखी आवाज MSME क्षेत्राला नवजीवन देण्याची गरज!.त्यामुळे नगराध्यक्ष, नगरसेवक म्हणून प्रवेश करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांबरोबरच प्रशासनापुढे जबाबदाऱ्या वाढल्या आहेत. २००७ मध्ये येथे साडेअकरा कोटींची दूधगंगा पाणीयोजना मंजूर झाली; पण खर्चाच्या बजेटमध्ये वाढ झाल्याने योजना रेंगाळली. कालांतराने नगरपालिका अस्तित्वात आली. त्यानंतर नगरोत्थान योजनेतून तब्बल ४६ कोटी रुपयांची नवी पाणी योजना मंजूर झाली. या योजनेलाही टक्केवारी आणि निकृष्ट कामाचे ग्रहण लागले..काळम्मावाडी वसाहत, गंगानगर येथील पाण्याच्या टाक्या जलवाहिनी जोडून पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक व प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याला लावलेल्या शिस्तीमुळे दहा ते बारा दिवसांऐवजी तीन ते चार दिवसांतून पाणीपुरवठा होत होता; पण आता सात ते आठ दिवसांतून पाणीपुरवठा होत आहे..स्वच्छता व कचरा उठावसाठी लाखो रुपये खर्च होत असताना मुख्य गटारी झुडपे व गाळाने तुंबल्या आहेत. गटारीचे सांडपाणी रस्त्यावर येते. गावच्या सर्व वेशीबाहेर कचरा आणि त्यांचे ढीग हे समीकरणच झाले आहे..शहरात सिद्धार्थनगर, चावडी परिसर, भूमिहीन वसाहत, शाहूनगर येथील ओपन जिममधील साहित्य मोडकळीस आले आहे. ज्येष्ठ नागरिक अथवा महिला, बालकांना निवांतपणे बसण्यासाठी आठ वर्षांत एखादी बाग अथवा बगीचा झालेला नाही. सूर्य तलावाचे मिनी रंकाळ्याच्या धर्तीवर सुशोभीकरण व सौंदर्यीकरण काम अपेक्षित आहे..शौर्याचे प्रतीक,सौंदर्य झाकोळले रहदारीच्या मुख्य रस्त्यालगत तसेच जुने बसस्थानक ते हायस्कूल बायपास रस्ता, खुद्द पालिकेसमोर, गावभाग बाजारपेठ, शिवाजीनगर, वाळवेकरनगर, संभाजीनगर आदी ठिकाणी बेकादेशीर बांधकामांचा कहर झाला आहे. आगीसारखी एखादी अनुचित घटना घडल्यास अग्निशामक वाहन पोचणे मुश्कील झाले आहे. शिवाजी नगरमधील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा अतिक्रमणांनी वेढला आहे. त्यामुळे शौर्याचे प्रतीक व सौंदर्य झाकोळले गेले आहे..बहुउद्देशीय विकास होणे महत्त्वाचेशहराचे वैभव आणि प्रेरणास्थान ठरणाऱ्या गावभागातील छत्रपती शिवाजी महाराज तीर्थस्थळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पूर्णाकृती पुतळा परिसर, सूर्यतलावबरोबरच शहराचा बहुउद्देशीय विकास करणे गरजेचा असून, नव्या सभागृहात येऊ इच्छिणाऱ्यांनी या गोष्टी ध्यानात घेऊन वाटचाल करण्याची गरज आहे..ग्रामपंचायत असताना पाणी योजनेसाठी निधी उपलब्ध कमी असायचा. पालिका झाल्यानंतर एकदा म्हणता दोनवेळा पाणी योजनेसाठी निधी मिळाला. नवीन योजनेचे काम सुरू आहे; पण काटेकोर अंमलबजावणीअभावी नागरिकांना आजही पिण्याच्या पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.- स्वाती हजारे, नागरिक .शहराच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत आहे. पण, त्या प्रमाणात मुदतीत आणि दर्जेदार विकासकामे होत नाहीत. पाणीपुरवठा योजना, रस्ते, गटार, शहर स्वच्छता आदी कामे प्रभावीपणे करण्याची गरज आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र, नानानानी पार्क, बागबगीचे झाले पाहिजेत- आप्पासाहेब देसाई, माजी अध्यक्ष, ज्येष्ठ नागरिक संघ.चांदी दागिन्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शहरात लोकचळवळीतून नगरपालिका स्थापन झाली. त्यामुळे शहराच्या लौकिकास साज चढेल, अशा प्रकारच्या विकासकामांची अपेक्षा आहे. राजकीय हेवेदावे व स्वार्थ बाजूला ठेवून आखीव-रेखीव पद्धतीने शहराचा विकास झाला पाहिजे.- अजित पाटील, सहकार्यवाह, वीर सेवा दल मध्यवर्ती.दृष्टिक्षेपात कामे अंदाजित निधीशिवतीर्थ सुशोभीकरण व सौंदर्यीकरण पहिला टप्पा ५५ लाख- काम पूर्ण, दुसरा टप्पा एक कोटी मंजूर- पैकी ६८ लाखांचे काम सुरू, शिवाजीनगर छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा सुशोभीकरण २० लाख मंजूर, सूर्य तलाव सुशोभीकरण पाच कोटींचा प्रस्ताव- पैकी एक कोटीचे काम पूर्ण, हुतात्मा शंकर चिटणीस वाचनालय इमारत नूतनीकरण ४० लाख मंजूर, शहरातील अंतर्गत रस्ते २ कोटी पन्नास लाख मंजूर.प्रश्नपाणीपुरवठा, अतिक्रमणे, प्रशासकीय इमारत, सार्वजनिक स्वच्छता, सूर्य तलाव सुशोभीकरणसद्यःस्थितीपाणीपुरवठ्याचे ढिसाळ नियोजन, शहरभर अतिक्रमणांचा विळखा, प्रशासकीय इमारत कामाला गती नाही, निधी भरपूर; पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे, प्रशासकीय इमारत, सार्वजनिक स्वच्छता, सूर्य तलाव सुशोभीकरणसद्यःस्थितीपाणीपुरवठ्याचे ढिसाळ नियोजन, शहरभर अतिक्रमणांचा विळखा, प्रशासकीय इमारत कामाला गती नाही, निधी भरपूर; पण यंत्रणेत कसूर, काम रखडलेलेच, उपाययोजना नियोजनबद्ध शिस्तीची गरज, दबाव झुगारून अतिक्रमणे हटवणे, जागा निश्चितीबरोबरच निधीची तरतूद, काटेकोर अंमलबजावणीची गरज, मिनी रंकाळा धर्तीवर विकास. 