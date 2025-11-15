कोल्हापूर

Kolhapur News: हुपरीतील ‘चंदेरी नगरी’चा तेज हरपला; पाणीपुरवठा, अतिक्रमणे आणि निकृष्ट कामांमुळे नागरिक त्रस्त!

Hupari Silver town: नगरपालिकेच्या स्थापनेला आठ वर्षे पूर्ण होऊनही स्वतंत्र इमारतीचे काम शासनस्तरावरून मंजुरीअभावी रखडलेलेच आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
हुपरी: चंदेरी नगरी हुपरी येथील पालिकेच्या स्थापनेनंतरची ही दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक. ११ एप्रिल २०१७ ला ‘क ’ वर्ग पालिकेचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर आठ महिन्यांतच पहिले लोकनियुक्त नगराध्यक्ष, नगरसेवकांचे सभागृह अस्तित्वात आले. पालिकेचा नवा साज ल्यालेल्या शहरास विकासाची आस लागली.

