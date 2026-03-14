Kolhapur Clash : हुपरी पोलिस ठाण्यासमोरच इंगळीतील दोन गटांत जोरदार राडा; पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली

पट्टणकोडोली : हुपरी पोलिस ठाण्यासमोरच इंगळीतील दोन गटांत जोरदार राडा झाला. या घटनेत काही तरुणांनी एकमेकांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत दोन्ही गटांना पांगविले. काही तरुणांना पोलिसांनी चोप देत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..याबाबत अधिक माहिती अशी, इंगळी येथील एका तरुणाने गावातील एका अल्पवयीन मुलीचा सातत्याने पाठलाग केल्याचा प्रकार घडला होता. या प्रकरणी मुलीच्या कुटुंबीयांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. .तुंबळ हाणामारीत युवकाचा खून; भाऊबंदकीचा वाद शिगेला पोहोचला, तीन जण गंभीर, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील थरारक घटना...त्यानंतर संबंधित तरुणाचे काही नातेवाईक व समर्थक पोलिस ठाण्यात आले. दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू होऊन वादाचे रूपांतर मारामारीत झाले. .पोलिस ठाण्यासमोरच झालेल्या या प्रकारामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान, रात्री उशिरा या घटनेची नोंद पोलिसांत करण्यात आली असून, अधिक तपास पोलिस निरीक्षक एन. आर. चौखंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.