Hupari Silver Industry : चंदेरीनगरी... दर स्थिर राहिल्यास पुन्हा मिळेल उभारी...

‘चंदेरीनगरी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हुपरी आणि पंचक्रोशीत घरोघरी चालणारा चांदी उद्योग गेल्या वर्षभरात मोठ्या संकटात सापडला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांदीच्या दरातील प्रचंड अस्थिरता, वाढता फुगवटा आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे येथील आर्थिक उलाढाल कोलमडली असून, हजारो कारागीर व लहान व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. .चिट्टीवर चालणारे व्यवहार आता स्टॅम्प पेपरवर करून दिले, तरी विश्वास उरलेला नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. चार दिवसांत तब्बल एक लाख रुपयांनी दर घसरल्याने बाजारात काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. दर कमी झाल्याने व्यवहार पुन्हा सुरळीत होऊन पडद्यामागे राबणाऱ्या कारागिरांना काम वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पुढील काळात दर स्थिर राहिल्यास चंदेरीनगरीला पुन्हा उभारी मिळेल..Premium|Maharashtra Investment : महाराष्ट्राच्या मागास जिल्ह्यांचे मार्केटिंग करण्याची गरज; दावोस परिषदेत गुंतवणुकीचे नवे संधी.राजर्षी शाहूंच्या काळापासून परंपराहुपरीत आणि परिसरात राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळापासून परंपरा असलेल्या चांदी व्यवसायाच्या मुळावरच दरवाढ उठल्याने सर्वच व्यावसायिकांनी आपले व्यवहार काही काळासाठी बंद ठेवणे पसंद केले आहेत. तसेच, कुशल कारागिरांनीही आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीचा रस्ता धरल्याचे पाहावयास मिळत आहे..परिसरातील ९० टक्के कारखाने बंद हुपरीला जगभरातील सर्वाधिक चांदी कारागीर कार्यरत असल्याचा मान आहे. तोडे-वाळे, पैंजण, जोडणी, साखळ्या, कडे, अंगठ्या अशा पारंपरिक दागिन्यांची निर्मिती येथे मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. मात्र, वर्षभरात दरातील सततच्या चढ-उतारामुळे कच्च्या मालाची खरेदी धोकादायक ठरू लागली आहे. सकाळी घेतलेला दर सायंकाळपर्यंत बदलतो, त्यामुळे चांदी कारखानदारांनी चांदी खरेदी करणेच बंद केले आहे. परिणामी कारागिरांच्या हाताला काम कमी झाले असून, हुपरी आणि परिसरातील ९० टक्के चांदी कारखाने बंद आहेत..Jalgaon Silver Price : गुंतवणूकदारांची चंगळ, कारागिरांचे हाल; चांदीच्या विक्रमी दरवाढीने ज्वेलरी उद्योग संकटात.कौशल्याधारित उत्पादन साखळी विस्कळीत हुपरीसह पट्टणकोडोली, तळंदगे, इंगळी, रेंदाळ, तसेच महाराष्ट्र सीमाभागातील मांगूर, कारदगा, कुन्नूर या गावांमध्येही चांदीचा छोटा-मोठा व्यवसाय होतो; परंतु दरातील अस्थिरतेमुळे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प आहेत. होलसेल बाजारातील मोठ्या मागण्या लक्षणीयरीत्या घटल्या आहेत. किरकोळ विक्रेत्यांना लग्नसराई आणि सणासुदीच्या हंगामातही अपेक्षित विक्री होत नसल्याने बाजारात निरुत्साहाचे वातावरण आहे. ‘दर इतके वाढले की ग्राहक हात आखडता घेत आहेत’, अशी प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे..दरवाढीचा थेट परिणाम उत्तरेकडून येणाऱ्या कारागिरांवरही झाला आहे. कामाचा तुटवडा आणि पगाराची अनिश्चितता यामुळे अनेक कारागीर काम सोडून औद्योगिक वसाहतीमध्ये किरकोळ कामासाठी वाट धरत आहेत. यामुळे कौशल्याधारित उत्पादन साखळी विस्कळीत होत असून, पारंपरिक कारागिरीच्या सातत्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत..अनिश्चिततेमुळे व्यावसायिकपर्यायाच्या शोधात दरातील तीव्र चढ-उतार आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे हुपरीतील चांदी व्यवसायाचे भविष्य अनिश्चित मानले जात आहे. या उद्योगावर दरवाढीचा मोठा परिणाम झाला आहे. काही व्यावसायिकांनी तात्पुरते व्यवहार कमी केले असून, कुशल कारागिरांपैकी काहींनी उदरनिर्वाहासाठी औद्योगिक वसाहतींकडे वळण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र आहे..पूरक व्यवसायांनाही मोठा फटकाचांदी उद्योगाशी निगडित पूरक व्यावसायिक पॉलिशिंग, पॅकिंग, वाहतूक, साधनसामग्री पुरवठादार यांनाही मोठा फटका बसला आहे. दरवाढीमुळे हुपरीसह परिसरातील चार हजारांहून अधिक घडीमाल उत्पादक आणि सुमारे ३० हजारांच्या आसपास हस्तकला, मशीन वर्क, घुंगरू भरणे, चांदीचा कच्चा माल माती भरणे, पैंजणासाठी साखळी तयार करणे, तडे लावणे, पास्टा, सूत, आटणी-ओढणी, भरणी अशी विविध कामे करणाऱ्या कारागिरांवर बेरोजगारीची वेळ येऊ लागली आहे. चांदी उद्योगातील उद्योजक, घडीमाल उत्पादक आणि कारागीर हे मोठ्या प्रमाणावर असंघटित कामगारांमध्ये मोडतात. चांदी उद्योगाला भौगोलिक मानांकन मिळाले असले, तरी सध्याच्या परिस्थितीत व्यवसाय स्थिर राहण्यासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक असल्याची मागणी पुढे येत आहे. हस्तकला उद्योगाला विशेष सुविधा, सवलती, कच्च्या मालासाठी आर्थिक सहाय्य आणि अनुदान देऊन या पारंपरिक उद्योगाला आधार देण्याची गरज आहे..चांदी व्यापाऱ्यांना पोलिस संरक्षण गरजेचे देशातील महत्त्वाचे चांदी उत्पादन केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हुपरी व परिसरातील चांदी व्यापाऱ्यांनी पोलिसांकडून विशेष सुरक्षा देण्याची मागणी आहे. चांदी माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर यापूर्वी दरोडे पडले आहेत. काहींचा घटनांचा उलगडा झाला असला तरी अनेक गुन्ह्यांचा तपास अद्याप अपूर्ण असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हुपरीसह पंचक्रोशीतील अनेक नागरिक तयार (पक्का) चांदी माल विक्रीसाठी परराज्यात तसेच परजिल्ह्यात जातात. या वेळी मोठ्या प्रमाणावर मौल्यवान दागिने आणि रोख रकमेची वाहतूक केली जाते. सध्या चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने मालाची किंमत अधिक वाढली आहे. त्यामुळे सुरक्षेचा धोका अधिक तीव्र झाल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी अनेकांनी सध्या चांदीचे दळणवळण तात्पुरते थांबवले आहे. याचा परिणाम स्थानिक व्यापार, कारागीर आणि कामगारांवर होत असून, उलाढाल घटली आहे..व्यावसायिकांची अपेक्षा; आर्थिक संकटाने उतरली झळाळीमागील वर्षातील प्रतिकिलो अंदाजे चांदी दरफेब्रुवारी २०२५ ९७,०००–१,०१,०००मार्च ९७,०००–१,१४,०००एप्रिल ९४,०००–१,१२,०००मे १,०८,०००–१,१२,०००जून १,११,०००–१,२०,०००जुलै १,१०,०००–१,२८,०००.ऑगस्ट १,२३,०००–१,३४,०००सप्टेंबर १,३७,०००–१,६१,०००ऑक्टोबर १,६१,०००–१,९५,०००नोव्हेंबर–डिसेंबर २,००,००० पेक्षा जास्त२१ डिसेंबर २,१४,०००जानेवारी २०२६ ३,५०,०००–४,१०,०००१० फेब्रुवारी २,४०,०००–३,००,०००१३ फेब्रुवारी २,४३,००० (शेअर बाजार बंद होताना दर).आंतरराष्ट्रीय कारणांचा प्रभावतज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारातील आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिकेतील व्याजदर धोरण, डॉलरमधील चढ-उतार, मध्यपूर्वेतील तणाव आणि हरित तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढती औद्योगिक मागणी, यामुळे चांदीच्या दरात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. सौरऊर्जा प्रकल्प आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात चांदीचा वापर वाढत असताना पुरवठा मर्यादित राहिल्याने दरांवर दबाव कायम आहे. या जागतिक घडामोडींचे पडसाद थेट हुपरीसारख्या पारंपरिक उद्योगकेंद्रांवर उमटत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे चांदीचे दर गगनाला भिडले होते. त्याचा मोठा मनस्ताप हुपरी परिसरातील चांदी व्यावसायिकांना सहन करावा लागला..विश्वासाचा तुटलेला धागाचांदी व्यवसाय प्रामुख्याने परस्पर विश्वासावर आणि उधारी-चिट्टी पद्धतीवर चालतो. मात्र, दरातील अनिश्चिततेमुळे देयकांबाबत साशंकता वाढली आहे. स्टॅम्पवर व्यवहार करूनही माल देण्यास व्यापारी कचरू लागले आहेत. व्यवहारांची साखळी तुटत चालल्याने बाजारातील गती मंदावली आहे. एकेकाळी दिवसरात्र धगधगणाऱ्या हुपरीतील भट्ट्या आज शांत पडल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेचे पडसाद थेट चंदेरीनगरीच्या घराघरांत उमटत असून, या उद्योगाला स्थैर्य कधी मिळणार, हा प्रश्न प्रत्येक कारागीर आणि व्यापाऱ्याच्या मनात आहे..राज्यभरात लहान मुलांच्या पायात तोडे - वाळे घालण्याची एक प्रथा आहे. तोडे - वाळे हस्तकला आणि मशीन कामाद्वारे केले जाते. पट्टणकोडोलीसह पंचक्रोशीत तोडे - वाळे कारागीर आहेत. आमच्याकडे सध्या ६ कामगार कार्यरत आहेत; परंतु चांदीच्या दरातील अस्थिरतेमुळे काम बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. .किरकोळ कामे सुरू आहेत; परंतु मोठ्या प्रमाणात येणारी कामे सध्या बंद आहेत. दिवाळीपूर्वी काम मोठ्या प्रमाणात सुरू होते; परंतु सध्या कामगारांना बसून पगार देण्याची वेळ कारखानदारांवर आली आहे. अनेक कारखानदारांनी कामगारांना आगावू पैसे दिले आहेत. कारखानदारांचे असे लाखो रुपये अडकून आहेत; परंतु विश्वासावर सुरू असलेला उद्योग काही काळ बंद असल्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. आगामी काळात पुन्हा उभारी मिळेल, अशी आशा आहे.- नितीन बोंगाळे, वाळे - तोडे, कारखानदार, पट्टणकोडोली.हुपरीत कारागिरांकडून चांदीचे दागिने तयार होतात. त्यासाठी बाजारपेठेत महिन्याला एक, दोन वेळा ट्रीप होते. यामध्ये मुंबई, लखनौ, कानपूर, उज्जैन, इंदोर, गोरखपूर, बनारस, जयपूर, ओडिशा यासह अन्य राज्यांतील प्रमुख शहरात हुपरीतून चांदीचे दागिने देशभर जातात; परंतु मागच्या काही दिवसांतील चढ-उतारामुळे कारागिरांपासून ते व्यापाऱ्यापर्यंत सर्वांवर मोठा परिणाम झाला आहे. छोटे -मोठे व्यापारी फिरतीसाठी दर महिन्याला दागिने फिरतीसाठी घेऊन जातात; परंतु विक्री कमी होत आहे. यामुळे चलण फिरण्यास अडथळे येत आहेत. यावर उपाययोजना गरजेची आहे. व्यवसाय संलग्न कारागिरांना मोठा फटका बसला आहे.- अजितकुमार पाटील, फिरते व्यापारी, हुपरी.मागच्या काही वर्षांपूर्वी कोल्हापूर शहर हे चांदीचे ट्रेड सेंटर होते. मागच्या १५ वर्षांत हुपरीमध्ये अत्याधुनिक सुविधा आल्याने सध्या हुपरी हे सोने चांदीचे भारतातील ट्रेडिंग सेंटर बनले आहे. देशभरातून लोक चांदी खरेदीसाठी येतात; परंतु दरातील अस्थिरतेमुळे ४ महिन्यांपासून हुपरीचा कामगार, व्यापारी, उत्पादक ९० टक्के शांत आहेत. सध्या दरात घसरण झाली आहे. दर स्थिर राहिल्यास पुन्हा उभारी मिळू शकते. कामगारांनी उत्पादकांकडून उचल घेतली आहे. ते कामगार पुन्हा त्याच उत्पादकाकडे येतील का, याबाबत शंका आहे. यामुळे अनेक चांदी कारखानदार उत्पादक यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.- मोहन खोत अध्यक्ष, चांदी हस्तकला उद्योग विकास फाउंडेशन, हुपरी.चांदीचा दर हा शेअर बाजारावर अवलंबून असल्याने मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता आहे. दिवाळीपूर्वी चांदीचे दर स्थिर होते. यामुळे मोठी उलाढाल पहायला मिळाली; परंतु सध्या लग्नसराई सुरू असूनही बाजारात मोठी उलाढाल नाही. उद्योगाला चालना मिळत होती; परंतु मागच्या ४ महिन्यांतील चांदीच्या चढ-उताराने बाजारावर मोठा परिणाम झाला आहे. पट्टणकोडोली परिसरातील नागरिक हे शेतकरी आणि मजूर असल्याने किरकोळ व्यापार मोठ्या प्रमाणात होतो. तो आता पहायला मिळत नाही. आमच्याकडे सध्या पैंजण आणि इतर चांदीचे उत्पादन करण्यासाठी २५ कामगार होते. हातांना काम नसल्याने १० जणांचे काम आम्हाला थांबवण्याची वेळ आली आहे. काही कामगारांना आम्ही आगाऊ उसनवारीसाठी पैसैही दिले आहेत; परंतु सध्या कामच नसल्याने आर्थिक कोंडीचा सामना करण्याची वेळ येत आहे.- मच्छिंद्र जाधव, श्री महालक्ष्मी ज्वेलर्स आणि फॅक्टरी, मालक.चांदीच्या वाढत्या भावामुळे १ हजारची वस्तू ४ हजारांना मिळत आहे. पंचक्रोशीत चांदीचे पैंजण, कडदोरे, कंडे, साखळी, गळ्यातील साखळी, यासह अन्य वस्तू बनवल्या जातात. पट्टणकोडोलीत जवळपास ३०० चांदी दुकानदार आहेत. यातील ९० टक्के दुकानांमध्ये व्यापार बंद आहे. १ हजार २०० हून कामगार आहेत. यातील ७० टक्के कामगार बसून आहेत. आटणी, ओढणी, पॉलिश करणारे कारखानेही जसे काम येईल तसे सुरू आहेत. वाढत्या दराने चलन फिरत नसल्याने बाजारात पूर्णपणे मंदीची लाट दिसून येत आहे. लग्नसराईत मोठ्या प्रमाणात उलाढाल व्हायची; परंतु २०२६ मध्ये अगदी किरकोळ उलाढाल बाजारात होत आहे. भविष्यात दर स्थिर राहिल्यास सर्वसामान्यांसह होलसेल व्यापाराला मोठी संधी उपलब्ध होऊ शकते.- मदन चौगुले, पट्टणकोडोली चांदी व्यापारी संघटना, सेक्रेटरी.दृष्टिक्षेपात...हुपरी चांदी उत्पादनाचे प्रमुख केंद्रपंचक्रोशीत सुमारे १,००० छोटे-मोठे दुकानदारसुमारे ३०० चांदी-सोने कारागीर कार्यरतकच्च्या मालापासून तयार दागिन्यांपर्यंत प्रक्रियेत १५,००० हून अधिकांना रोजगार.हुपरी चांदीला भौगोलिक मानांकन (GI); दृष्टिक्षेपात...हुपरी चांदी उत्पादनाचे प्रमुख केंद्रपंचक्रोशीत सुमारे १,००० छोटे-मोठे दुकानदारसुमारे ३०० चांदी-सोने कारागीर कार्यरतकच्च्या मालापासून तयार दागिन्यांपर्यंत प्रक्रियेत १५,००० हून अधिकांना रोजगार.हुपरी चांदीला भौगोलिक मानांकन (GI); तरीही अनेक कारखानदारांना प्रमाणपत्र प्रलंबितहुपरी व पट्टणकोडोली येथे व्यापारी असोसिएशन; समस्या सोडवण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांची मदतरोख व्यवहार व मौल्यवान मालाच्या वाहतुकीसाठी विशेष सुरक्षा व्यवस्था आवश्यककच्च्या चांदीच्या दरातील चढ-उतारांचा थेट परिणाम उद्योगावरशासनाच्या योजना व आर्थिक मदतीची अपेक्षाआधुनिक यंत्रसामग्री व प्रशिक्षणाची गरज. 