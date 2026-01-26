कोल्हापूर

Hupari Fire: पहाटेची आग आणि शेतकऱ्यांचे अश्रू; हुपरीत ४० एकर ऊस जळून खाक

Farmers Loss : हुपरी परिसरातील पंचगंगा नदीकाठच्या उसाच्या फडावर पहाटे अचानक लागलेल्या आगीने शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले. काही तासांतच ४० एकर ऊस जळून खाक झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
Burnt sugarcane fields after a major fire incident near Panchganga river in Hupari.

Burnt sugarcane fields after a major fire incident near Panchganga river in Hupari.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हुपरी : येथील पंचगंगा नदीजवळील कुरण भाग परिसरातील उसाच्या फडाला आज पहाटे अचानक आग लागून सुमारे ४० एकर क्षेत्रातील ऊस जळाला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Farmer
fire
accident
sugarcane
Hupari
River
Farm
Agriculture Loss

Related Stories

No stories found.