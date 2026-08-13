Hupari Wife Attack Case : भरदिवसा मुख्य रस्त्यावर पाठलाग करून पत्नीवर पतीचा खुनी हल्ला; हुपरी-पट्टणकोडोली मार्गावर धक्कादायक घटना

हुपरी (कोल्हापूर) : कौटुंबिक वादाचे पर्यवसान मोठ्या भांडणात होऊन पतीने पत्नीच्या गळ्यावर धारदार शस्त्राने केलेल्या हल्ल्यात पत्नी गंभीर जखमी झाली. सुजाता श्रीशैल गुरव (रा. गणेश माळ, हुपरी) असे जखमी पत्नीचे नाव आहे. त्यांच्यावर सीपीआरमध्ये उपचार सुरू आहेत. हुपरी-पट्टणकोडोली मार्गावरील तळंदगे फाट्यावर काल दुपारी चारच्या सुमारास ही घटना घडली. रहदारीच्या मुख्य रस्त्यावर घडलेल्या या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली..घटनास्थळ तसेच पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, श्रीशैल गुरव हा मूळ कर्नाटकातील रहिवासी आहे. तीन महिन्यांपासून तो येथील गणेश माळ परिसरात भाड्याच्या घरात पत्नी सुजाता व दोन मुलांसमवेत राहावयास आहे. श्रीशैल पत्नी सुजाता समवेत मोपेडवरून पट्टणकोडोलीकडे निघाला होता. दरम्यान, तळंदगे फाटा नजीकच्या एका ओढ्यानजीक थांबले असता त्यांच्यात वाद सुरू झाला..Jalgaon ACB Action : जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्याला लाचखोरी भोवली! 'हॉटेल ग्रीन पार्क'मध्ये 4 लाख 80 हजार स्वीकारताना रंगेहात पकडले; जळगाव 'ACB'ची धडक कारवाई.श्रीशैल याच्याकडून शिवीगाळ व मारझोड करायचा प्रयत्न होत असताना घाबरून जात सुजाता यांनी बचावासाठी जवळच्या हॉटेलकडे धाव घेतली. त्यावेळी त्यांचा पाठलाग करत श्रीशैल याने सुजाता यांच्या गळ्यावर कटर सारख्या धारधार शस्त्राने वार केला. गळ्यावर खोलवर वर्मी वार झाल्याने सुजाता रक्तबंबाळ अवस्थेत रस्त्यावरच पडल्या. यावेळी जमलेल्या लोकांनी अडवण्याचा प्रयत्न केला. पण, श्रीशैल याने त्यांच्याही अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केला. हल्ल्यानंतर कटरसारखे शस्त्र रस्त्याच्या कडेला टाकून देत श्रीशैल मोपेडवरून पसार झाला..दरम्यान, जखमी सुजाता यांना नागरिकांनी पट्टणकोडोली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. मात्र, अतिरक्तस्रावामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक बनली. त्यांना तातडीने १०८ रुग्णवाहिकेतून सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले. माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक सत्यवान हाके तसेच पोलिसांनी धाव घेऊन तपास सुरू केला आहे. हुपरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याचे काम सुरू होते. हल्लेखोर श्रीशैल याच्या शोधासाठी पोलिस पथक कर्नाटकात पाठवल्याची तसेच गुन्ह्यात वापरलेले कटरसारखे शस्त्र जप्त केल्याची माहिती निरीक्षक हाके यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.