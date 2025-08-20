कोल्हापूर

Kolhapur Crime Family : पत्नीने टोकाचं पाऊल उचलल्याच्या नैराश्यातून पतीनेही घेतला गळफास, दोन अनाथ मुलांच काय?

Husband Wife End Life : पत्नीच्या विरहासह नैराश्येतून सागर प्रकाश पोवारयाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आज दुपारी दोनच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला.
Kolhapur Crime Family
Kolhapur Crime Familyesakal
Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Husband Wife End Of Life Case : पत्नीच्या विरहासह नैराश्येतून सागर प्रकाश पोवार (वय ३९, रा. सुभाषनगर, मूळ रा. भेंडे गल्ली, शिवाजी चौक) याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आज दुपारी दोनच्या सुमारास हा प्रकार उघडकीस आला. नातेवाइकांनी त्याला उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. त्याच्या मागे मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Crime News
crime news in marathi
Crime News Kolhapur
kolhapur city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com