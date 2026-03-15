कोल्हापुरात पहिल्यांदाच 'हायड्रोपोनिक गांजा' जप्त, २१ वर्षीय तरुणासह दोघांना अटक, वडील सरकारी नोकरीत

Hydroponic Ganja Case Busted in Kolhapur महाविद्यालयीन मित्रांना गांजा, एम.डी. ड्रग्ज पुरविणाऱ्या उच्चशिक्षित तरुणाला राजारामपुरी पोलिसांनी अटक केली. शाहिद ईब्राहीम मोकाशी (वय २१, रा. ऐनापूर, ता. गडहिंग्लज) असे त्याचे नाव आहे. त्याचा साथीदार अब्राहम जॉकी घोन्सालीस (२३, रा. मुक्तसैनिक वसाहत) यालाही पकडण्यात आले. दोघांकडून ३१ ग्रॅम हायड्रोपोनिक गांजा, ६८ ग्रॅम एम. डी. ड्रग्ज, महागडे मोबाईल, दुचाकी असा सुमारे १२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. मोकाशी सायबर चौक परिसरात गांजा विकण्यास आला असता, पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, अमली पदार्थ विकण्यासाठी दोन संशयित सायबर चौकात येणार असल्याची माहिती राजारामपुरी पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक सचिन चंदन यांना मिळाली होती. त्यांनी पथकासह शुक्रवारी सायंकाळी चौकात सापळा रचला होता. मोपेडवरून आलेल्या दोघा संशयितांना थांबवून अंगझडती घेतली असता अब्राहमकडे तीन लाख १३ हजार रुपये किमतीचा हायड्रोपोनिक गांजा, तीन लाख ३५ हजार रुपयांचे ३३ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज मिळून आले..संशयित शाहिदकडेही तीन लाख ५३ हजार रुपयांचे ३५ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज मिळून आले. दोघांकडून मोबाईल हॅन्डसेट व मोपेडही जप्त करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक सतीश होडगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलदार अमोल पाटील, संदीप सावंत, सत्यजित सावंत, विशाल शिरगावकर, सचिन पाटील, शाहू तळेकर, सुशांत तळप यांनी ही कारवाई केली..गोव्याहून पुरवठ्याचा संशयसंशयित अब्राहम घोन्सालीस याचे कुटुंब मूळचे गोव्यातील आहे. तो इव्हेन्ट मॅनेजमेंटची कामे करीत होता. शाहिदला गांजा, ड्रग्ज पुरविण्याचे काम तो करीत होता. यासाठी लागणारे ड्रग्ज तो गोव्यातून आणत असावा, असा संशय आहे. स्वतःच ड्रग्जच्या आहारी गेल्याने पुढे त्याने हाच धंदा जोमात सुरू ठेवल्याचे तपासात पुढे आले आहे..बी. टेकचे शिक्षण दिखाऊच....संशयित शाहिद मोकाशी बी. टेकचे शिक्षण घेतो आहे. शिक्षणाचा दिखाऊपणा करणाऱ्या शाहिदने महाविद्यालयीन तरुणांना हायड्रोपोनिक गांजा, एम.डी. ड्रग्जचे व्यसन पसरविण्यास हातभार लावला. त्याच्या वयाच्या तरुणांना गाठून हे महागडे ड्रग्ज तो पुरवत होता. वडील शासकीय नोकरीत असल्याने त्यांनी मुलाला शिक्षणासाठी कोल्हापुरात पाठवले. मात्र, वाईट संगतीतून तो ड्रग्ज तस्करीकडे वळल्याचे तपासात पुढे आले आहे.