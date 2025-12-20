Ichalkaranji Pollution : औद्योगिक प्रगतीच्या सावलीत इचलकरंजीचा श्वास कोंडतोय; वायू प्रदूषणाने आरोग्याचा गंभीर इशारा

इचलकरंजी : इचलकरंजी हे राज्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक शहर म्हणून ओळखले जाते. वस्त्रोद्योग, सूतगिरण्या, यंत्रमाग, सायझिंग व प्रोसेस युनिटस्मुळे शहराची आर्थिक घडी भक्कम झाली आहे. .मात्र, या औद्योगिक प्रगतीची किंमत आता नागरिकांच्या आरोग्याला मोजावी लागत असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. पंचगंगा नदीतील पाणी प्रदूषणाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसताना आता शहरातील वाढते वायू प्रदूषण ही आणखी गंभीर समस्या बनली आहे.- संदीप जगताप.Ichalkaranji Election : भाजपकडे तगडे उमेदवार; गतवेळचे विरोधक एकत्र आल्याने प्रभागात लागणार विरोधकांचा कस.शहरातील उद्योग, तसेच मोठ्या प्रमाणावर वापरात असलेली कालबाह्य वाहने यामुळे हवेत घातक व सूक्ष्म कण मोठ्या प्रमाणात मिसळत आहेत. या प्रदूषणाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे. .परिणामी, इचलकरंजीत श्वसनविकारांचे प्रमाण इतर भागांच्या तुलनेत अधिक आढळून येत आहे. खासकरून शहर व परिसरातील सुमारे १७ गावांमधील क्षयरोग रुग्णांपैकी तब्बल ७० टक्के रुग्ण हे केवळ इचलकरंजी शहरातील असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही आकडेवारी शहरातील वायू प्रदूषणाची तीव्रता स्पष्टपणे दर्शवते. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीचा तिढा कायम; भाजप-महाविकास आघाडीत इच्छुकांची धावपळ आणि राजकीय अस्वस्थता वाढली.अस्थमा, धाप लागणे, फुफ्फुसांची कार्यक्षमता कमी होणे, वारंवार सर्दी-खोकला, न्यूमोनिया अशा आजारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. ऊस गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर वायू प्रदूषणाची तीव्रता अधिक जाणवते. कारखान्यांच्या परिसरातील घरांवर राख साचते. .ही राख हवेत उडाल्याने पादचाऱ्यांच्या व वाहनचालकांच्या डोळ्यांत तसेच श्वसनमार्गातून फुफ्फुसात प्रवेश करते. त्यामुळे श्वसनविकारांसोबतच डोळ्यांचे आजारही वाढत आहेत. याशिवाय कचरा जाळणे, शेतातील उसाचे पाचट जाळणे यामुळे धुराचे उत्सर्जन होऊन हवा अधिक प्रदूषित होत आहे..या पार्श्वभूमीवर इचलकरंजीतील वाढत्या वायू प्रदूषणाकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कठोर कारवाई, कारखान्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा सक्तीने कार्यान्वित करणे, कालबाह्य वाहनांवर निर्बंध, वाहनांच्या धूर तपासणीची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांमध्ये जनजागृती या उपाययोजना तातडीने राबवणे अत्यावश्यक आहे. .इचलकरंजीतील वायू प्रदूषण हा केवळ पर्यावरणासोबत सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न बनला आहे. या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी महापालिकेची जबाबदार भूमिका अत्यावश्यक आहे..कारवाई थंडावलीआरटीओ विभागाकडून पीयूसी नसलेल्या वाहनावर नवीन केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार नियमित कारवाई करणे अनिवार्य आहे. मात्र, जिल्ह्यात या विभागाची दंडात्मक कारवाई थंडावली आहे. सर्वाधिक विनापीयूसी वाहने शहरासह ग्रामीण भागात आहेत..महापालिकेची भूमिका नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण ही महापालिकेची जबाबदारी आजार प्रतिबंधक उपाय करणे हे उपचारापेक्षा अधिक प्रभावी, कमी खर्चिक स्थानिक प्रशासन म्हणून प्रभावी नियंत्रणाची क्षमता नियमांची अंमलबजावणी आणि कारवाई धूर तपासणी मोहीम, जप्ती, दंड, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन गळीत हंगामातील विशेष नियोजन जनजागृती व सहभाग .दीर्घकालीन शाश्वत नियोजन जिल्हा पीयूसी स्थितीपीयूसी केलेली वाहने ...............२३ हजार ९१६एकूण पीयूसी केंद्रे ............ १००एकूण वाहने......................१६ लाख ९४ हजार ६३४.दृष्टिक्षेपसाखर कारखाना.................. १प्रोसेस......................... ८०सायझिंग .................... २००यंत्रमाग.................... १ लाखसर्व प्रकारची वाहने........ १.५० लाख.जिल्हा वाहन संख्या दृष्टिक्षेपात वाहन प्रकार एकूण दुचाकी १३३२४१५ मोटार कार १६७२०५जीप/ओमिनी बस २१२६७.ऑटोरिक्षा १९७४०ट्रक व लॉरी १९४७७मालवाहतूक (चारचाकी) २९४२४मालवाहतूक (तीनचाकी) ११७५८ट्रॅक्टर ४७३५५ट्रेलर ३३५४६इतर ४०५०.कोविड लॉकडाऊनमध्ये हवा किती स्वच्छ होती. हे आम्ही अनुभवले आहे. आता पुन्हा प्रदूषण वाढले आहे. विकास हवा, पण आरोग्याच्या किमतीवर नको. महापालिकेने उपाययोजना करून शहरातील हवा स्वच्छ करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.- नंदिनी कुडाळकर.गेल्या काही वर्षांत हवेची स्थिती खूपच खराब झाली आहे. सकाळी घराबाहेर पडलो की, धूर आणि धुळीचा त्रास होतो. वारंवार खोकला आणि धाप लागण्याचा त्रास सुरू झाला आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.- उषा संजय कोष्टी.गेल्या काही वर्षांत हवेची स्थिती खूपच खराब झाली आहे. सकाळी घराबाहेर पडलो की, धूर आणि धुळीचा त्रास होतो. वारंवार खोकला आणि धाप लागण्याचा त्रास सुरू झाला आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.- उषा संजय कोष्टी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.