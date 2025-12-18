Ichalkaranji Election : जिंकण्याची क्षमता पाहूनच जागा मागा; शिवेंद्रराजे भोसले यांचे मित्रपक्षांना स्पष्ट आवाहन

इचलकरंजी : महायुतीमधील मित्रपक्षांनी उमेदवारीची मागणी करताना संबंधित उमेदवाराची निवडणूक जिंकण्याची क्षमता लक्षात घेऊनच जागांची मागणी करावी. तसेच जागा वाटपाच्या मुद्द्यावर तुटेपर्यंत ताणवू नये, असे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा महापालिका निवडणुकीसाठीचे भाजपचे प्रभारी शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केले. .ते इचलकरंजी येथील भाजप कार्यालयाला दिलेल्या भेटीदरम्यान पत्रकारांशी संवाद साधत होते. मंत्री भोसले म्हणाले, ‘इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी ६५ जागांसाठी भाजपकडे तब्बल ४२९ इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज आले आहेत. .Ichalkaranji Drinking Water Issue : देवाभाऊ आले इचलकरंजीच्या पाणीप्रश्नावर बोलले आणि गेले, इचलकरंजीला पाणी देण्याचं आश्वासन पूर्ण होणार?.शहरात भाजपकडे इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. प्राप्त झालेले सर्व अर्ज भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांकडे पाठवण्यात येणार आहेत. प्रत्येक अर्जाचा सखोल अभ्यास करून पक्षश्रेष्ठी योग्य निर्णय घेतील..ज्यांना उमेदवारी मिळेल त्यांच्या पाठीशी सर्व कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी एकजुटीने उभे राहावे. तसेच ज्यांना यावेळी उमेदवारी मिळणार नाही. त्यांनाही भविष्यात पक्षात योग्य संधी दिली जाईल.'.Jalgaon Municipal Election : भाजपला पराभवाची भीती; म्हणून आमचे 'विजयी उमेदवार' फोडले: संजय सावंत यांचा हल्लाबोल.शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी पक्ष कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महायुतीतील मित्रपक्षांनी ज्या प्रभागांमध्ये त्यांचे उमेदवार निवडून येण्याची क्षमता आहे. अशाच ठिकाणी उमेदवारीची मागणी करावी. .सर्वांनी महायुतीच्या माध्यमातून एकत्र राहून काम करणे आवश्यक आहे. जागावाटपाबाबत निर्माण होणारे प्रश्न चर्चेतून सोडवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी आमदार राहुल आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश हाळवणकर, मकरंद देशपांडे, राजवर्धन नाईक-निंबाळकर, रवी रजपुते, शहाजी भोसले आदी उपस्थित होते..शिवतीर्थ, शंभूतीर्थ भेटशहरातील मलाबादे चौकात उभारलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे उद्घाटन सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. बुधवारी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले इचलकरंजी येथे पक्षाच्या कार्यक्रमानिमित आले होते. .यावेळी त्यांनी श्री शिवतीर्थ आणि श्री शंभूतीर्थ या दोन्ही ठिकाणी भेट देऊन छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. ते म्हणाले, ‘उद्घाटन सोहळ्याला येता आले नाही. त्यामुळे आज महाराजांचे दर्शन घेण्यासाठी आलो आहे. त्यांचे आशीर्वाद सर्वांना मिळत राहतील.’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.