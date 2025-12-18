कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : जिंकण्याची क्षमता पाहूनच जागा मागा; शिवेंद्रराजे भोसले यांचे मित्रपक्षांना स्पष्ट आवाहन

Shivendraraje Bhosale’s Appeal : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडे ६५ जागांसाठी तब्बल ४२९ इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज. मित्रपक्षांनी जिंकण्याची क्षमता लक्षात घेऊनच जागांची मागणी करावी, असा शिवेंद्रराजेंचा सल्ला.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : महायुतीमधील मित्रपक्षांनी उमेदवारीची मागणी करताना संबंधित उमेदवाराची निवडणूक जिंकण्याची क्षमता लक्षात घेऊनच जागांची मागणी करावी. तसेच जागा वाटपाच्या मुद्द्यावर तुटेपर्यंत ताणवू नये, असे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा महापालिका निवडणुकीसाठीचे भाजपचे प्रभारी शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केले.

