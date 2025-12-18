Ichalkaranji Crime : बीडच्या चोरट्याचा कोल्हापुरात धुमाकूळ; चेन स्नॅचिंग करताना अटक

इचलकरंजी : शहरात एका कार्यक्रमाच्या गर्दीत चोरी करणाऱ्या बीड येथील चेन स्नॅचिंग टोळीतील अट्टल चोरट्याला नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे पकडण्यात आले. दत्ता श्रीमंत जाधव (वय २९, रा. गांधीनगर, जि. बीड) असे त्याचे नाव आहे. .सुमारे साडेतीन तोळे सोन्याच्या सुमारे २ लाख १८ हजार रुपयांच्या दोन चेन चोरून नेल्याप्रकरणी गावभाग पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. न्यायालयाने त्याला सात दिवसांची पोलिस कोठडी दिली. .Pune Crime : पुण्यात चोरट्यांची 'जनावरे' आणि 'लॅपटॉप'वर नजर! एकाच रात्री ८० हजारांची चोरी; खडकी आणि हडपसरमध्ये घटना.याप्रकरणी सिद्धार्थ दशरथ जाधव (इचलकरंजी) यांनी फिर्याद दिली. ही घटना सोमवारी (ता. १५) रात्री साडेआठच्या सुमारास मलाबादे चौक परिसरात घडली. सिद्धार्थ व त्यांचे मित्र कार्यक्रमात नाचत असताना संशयित दत्ता जाधव व त्याचा साथीदार यांनी गर्दीचा फायदा घेत सिद्धार्थच्या गळ्यातील सुमारे २५ ग्रॅमची सोन्याची चेन हिसडा देऊन काढून घेतली..प्रमित विश्वनाथ तेग्गी (साखरपे हॉस्पिटल परिसर, इचलकरंजी) याच्याही गळ्यातील सुमारे ११ ग्रॅमची सोन्याची चेनही अशाच पद्धतीने काढून घेतली. चोरी करतानाच संशयित दत्ता जाधव याला नागरिकांनी पकडून चोप दिला. .Pune Theft : सोनसाखळी हिसकावणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला आंबेगाव पोलिसांनी पकडले; आरोपीने पाच गुन्ह्यांची कबुली दिली!.मात्र, त्याचे अन्य साथीदार चोरीचे दागिने घेऊन पसार होण्यात यशस्वी झाले. गावभाग पोलिसांनी जाधव याला ताब्यात घेतले. संशयित जाधव याने कोल्हापूर जिल्ह्यात किंवा इतर ठिकाणी आणखी अशाच प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का, याचाही तपास करण्यात येणार असल्याची माहिती तपासाधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक पूनम माने यांनी दिली..जाधवर ९ गुन्हेतपासात दत्ता जाधव याने बीड जिल्ह्यात यापूर्वीही अनेक गुन्हे केले आहेत. चोरी, जबरी चोरी, दरोड्याचा प्रयत्न, शासकीय कामात अडथळा, मारहाण आदी स्वरूपाचे एकूण ९ गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले आहे. बीड जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांत त्याच्यावर या गुन्ह्यांची नोंद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.