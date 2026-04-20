Ichalkaranji Chandur Violence : सिद्धार्थनगरमध्ये रात्री साडेबारा वाजता थरार! दोन गटांत तुफान हाणामारी, पोलिसांवर दगडफेक

इचलकरंजी : चंदूर (ता. हातकणंगले) येथे सिद्धार्थनगर परिसरात दोन गटांमध्ये झालेल्या वादातून दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. या घटनेत दोन पोलिस कर्मचारी जखमी (Ichalkaranji Clash) झाले असून, पोलिस वाहनाच्या काचा फोडून नुकसान करण्यात आले आहे..याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात जिल्हा परिषद सदस्य महेश पाटील यांच्यासह १० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रतीक कांबळे, समीर कांबळे, रोहित राजू कांबळे, लक्ष्मी राजू कांबळे, विशाल माने, महेश पाटील, प्रेम महादेव भोसले, अजित रामदास पवार, राहुल ऊर्फ रामदास माने आणि ओंकार बसवराज कल्याणी (सर्व रा. चंदूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास सिद्धार्थनगर रोडवर सुमारे २५ ते ३० जणांचा बेकायदेशीर जमाव जमला होता. दोन गटांमध्ये सुरू झालेल्या वादाचे रूपांतर धक्काबुक्की आणि हाणामारीत झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिस कर्मचारी पवन गुरव व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत जमावाला पांगण्याचे आवाहन केले. मात्र, जमावाने अचानक आक्रमक होत धक्काबुक्की करून पोलिसांवरच दगडफेक करण्यास सुरुवात केली..या दगडफेकीत पोलिस कर्मचारी पवन गुरव आणि प्रमोद चव्हाण हे जखमी झाले. तसेच पोलिसांच्या वाहनावर दगडफेक करून काचा फोडण्यात आल्या असून, सुमारे पाच हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकारामुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याप्रकरणी बेकायदेशीर जमाव जमवणे, सरकारी कामात अडथळा आणणे, पोलिसांवर हल्ला करणे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे आदी गंभीर कलमांखाली गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपाधीक्षक विक्रांत गायकवाड, पोलिस निरीक्षक शिवाजी गायकवाड, सहायक पोलिस निरीक्षक शरद वायदंडे यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट देत परिस्थितीचा आढावा घेतला..कडेकोट पोलिस बंदोबस्तघटनेनंतर परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्याने सिद्धार्थनगर परिसरात तत्काळ कडेकोट पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांकडून सतत पेट्रोलिंग करण्यात येत असून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.