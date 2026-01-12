कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : प्रस्थापित ताकदींना आव्हान; शिव-शाहू आघाडीला ‘मॅजिक फिगर’ गाठण्याचा विश्वास

Workers vs Leaders Battle : नेते नव्हे तर कार्यकर्ते म्हणून जनतेसमोर; इचलकरंजीत वेगळ्या राजकारणाचा दावा मोठ्या राजकीय ताकदीसमोर उभे राहत शिव-शाहू आघाडीचा आत्मविश्वास वाढला
Shiv-Shahu Vikas Aghadi leader Sagar Chalke interacting

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीत आम्ही नेते म्हणून नव्हे, तर कार्यकर्ते म्हणून जनतेसमोर जात आहोत. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ते विरुध्द नेते अशी ही लढाई लढवित आहोत. जनतेकडूनही आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक वर्षे शहराच्या विविध प्रश्नांवर सातत्याने लढा देणारे कार्यकर्ते आहोत.

