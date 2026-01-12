Ichalkaranji Election : प्रस्थापित ताकदींना आव्हान; शिव-शाहू आघाडीला ‘मॅजिक फिगर’ गाठण्याचा विश्वास

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीत आम्ही नेते म्हणून नव्हे, तर कार्यकर्ते म्हणून जनतेसमोर जात आहोत. त्यामुळे सामान्य कार्यकर्ते विरुध्द नेते अशी ही लढाई लढवित आहोत. जनतेकडूनही आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक वर्षे शहराच्या विविध प्रश्नांवर सातत्याने लढा देणारे कार्यकर्ते आहोत. .त्यामुळे प्रचारावेळी आमच्या उमेदवारांना मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता महापालिकेतील सत्तेसाठी लागणारी मॅजिक फिगर गाठण्यास शिव-शाहू विकास आघाडीला अडचण येणार नाही, असा विश्वास शिव-शाहू विकास आघाडीचे प्रमुख नेते सागर चाळके यांनी `सकाळ`शी बोलताना दिली.- प्रतिनिधी.Ichalkaranji Election : भाजपमधील नाराजीचा फटका; रखडलेले प्रश्न शिव-शाहू विकास आघाडीला संधी देणार.श्री. चाळके म्हणाले, इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी आमच्या सर्व राजकीय पक्षांची वस्त्रे बाजूला ठेवली आहेत. आम्ही एकत्र येत शिव-शाहू विकास आघाडी केली आहे. या आघाडीच्या नेतृत्वाखाली आम्ही प्रस्थापित राजकीय शक्तींच्या विरोधात लढा देत आहोत. .आमच्या विरोधात तीन माजी आमदार, एक विद्यमान आमदार, एक खासदार अशी स्थानिक पातळीवर मोठी ताकद आहे. पण, आम्ही २० ते २५ वर्षे इचलकरंजीतील जनतेच्या प्रश्नावर काम करीत आहोत. त्यामुळेच या निवडणुकीच्या माध्यमातून त्यांच्यासमोर जात आहोत. .Ichalkaranji Politics : इचलकरंजी महाविकास आघाडीत भूकंप! आमदार राहुल आवाडेंनी सतेज पाटलांच्या पदाधिकाऱ्याला लावलं गळाला.दोन विधानसभा निवडणुकीत पाणी प्रश्नावर दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला. व्यक्ती म्हणून नव्हे, तर प्रवृत्ती म्हणून आमचा विरोध आहे. आमच्या आघाडीला एक चिन्ह मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केला. त्याला यश आले आहे. .अगदी अल्प कालावधीत विविध माध्यमांतून आमचे चिन्ह मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यात आम्हाला यश आले आहे. त्यामुळे उशिरा चिन्ह मिळाल्यामुळे आघाडीच्या उमेदवारांना काहीच अडचण आलेली नाही. आमचे चिन्ह घरा-घरांपर्यंत पोहोचले आहे. .दुसरीकडे भाजपने मैत्रिपूर्ण लढतीच्या नावाखाली एक प्रकारे चांगल्या कार्यकर्त्यांचा बळी देण्याचा प्रकार केला आहे. महायुतीतील या मैत्रिपूर्ण लढतीचा आम्हाला फायदा किवा तोटा होईल, हा विषय आमच्यासाठी महत्त्वाचा नाही..माघारीच्या वेळी आमच्या उमेदवारांना अनेक आमिषे दाखविली. पण, आमचा एकही मावळा त्याला बळी पडला नाही. आम्ही बोगस जाहीरनामा दिलेला नाही. त्यात शहरवासीयांना किमान मूलभूत सुविधा देण्यावर भर दिला आहे. .चांगले रस्ते, चांगली उद्याने, स्वच्छता अशा प्रश्नांवर भर राहणार आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे. त्यामुळे मोठे काहीतरी करणार आहोत, असे जाहीरनाम्यात सांगितलेले नाही. सुळकूड पाणी योजना करायची नसेल तर ते सत्ताधाऱ्यांनी जनतेला एकदा जाहीरपणे सांगितले पाहिजे. याबाबत सतत खोटे बोलू नये. .दृष्टिक्षेपात नेत्यांच्या विरोधातील कार्यकर्त्यांच्या लढाईचे चित्र आघाडीचे चिन्ह सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचविण्यात यश महायुतीतील मैत्रिपूर्ण लढतीत कार्यकर्त्यांचा बळी पाच वर्षांत महापालिकेची आर्थिक घडी बसविणार माघारीवेळी आमच्या उमेदवारांवर मोठा दबाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.