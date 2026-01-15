कोल्हापूर

Ichalkaranji Clash : इचलकरंजीत पैसे वाटपावरून राडा, भाजपमधील अंतर्गत वाद उफाळला; माजी उपनगराध्यक्षांसह १५ जणांवर गुन्हा, पोलिसांसमोरच दिली धमकी

Ichalkaranji Violence Police Action : इचलकरंजीत दोन गटांत वाद उफाळून आल्यानंतर पोलिस कारवाई करत माजी उपनगराध्यक्षांसह १५ जणांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
Ichalkaranji Clash Latest News: (ऋषीकेश राऊत) महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाच्या अवघ्या काही तास आधी गांधी कॅम्प परिसरात पैसे वाटपाच्या संशयावरून भाजपच्या दोन गटांतील समर्थकांत तुफान राडा झाला. जोरदार वाद उफाळून येत शाब्दिक बाचाबाचीचे रूपांतर थेट हाणामारीत झाले. एकमेकांना जमिनीवर पाडून मारहाण, शर्ट फाडण्यापर्यंत प्रकार घडला. या घटनेनंतर दोन्ही गटांनी हातात तलवारी, लाकडी बॅट घेऊन रस्त्यावर उतरल्याने परिसरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता.

