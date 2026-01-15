Ichalkaranji Clash : इचलकरंजीत पैसे वाटपावरून राडा, भाजपमधील अंतर्गत वाद उफाळला; माजी उपनगराध्यक्षांसह १५ जणांवर गुन्हा, पोलिसांसमोरच दिली धमकी

Ichalkaranji Clash Latest News: (ऋषीकेश राऊत) महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाच्या अवघ्या काही तास आधी गांधी कॅम्प परिसरात पैसे वाटपाच्या संशयावरून भाजपच्या दोन गटांतील समर्थकांत तुफान राडा झाला. जोरदार वाद उफाळून येत शाब्दिक बाचाबाचीचे रूपांतर थेट हाणामारीत झाले. एकमेकांना जमिनीवर पाडून मारहाण, शर्ट फाडण्यापर्यंत प्रकार घडला. या घटनेनंतर दोन्ही गटांनी हातात तलवारी, लाकडी बॅट घेऊन रस्त्यावर उतरल्याने परिसरात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता..काल सायंकाळी सुमारे सहा वाजण्याच्या सुमारास गांधी कॅम्प येथे भाजपच्या एका माजी उपनगराध्यक्षांचे भाऊ आले होते. यावेळी ते प्रभागातील भाजप विरोधी उमेदवाराच्या समर्थनार्थ पैसे वाटप करत असल्याचा आरोप करत प्रभागातील भाजप उमेदवाराच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना जाब विचारला. या आरोपावरून दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक वादाला सुरुवात झाली.क्षणातच वाद चिघळत दोन्ही गट आमने-सामने आले. कंबरेचा बेल्ट काढून एकमेकांवर धावून जाणे, एका व्यक्तीला खाली पाडून बेदम मारहाण करणे, शर्ट फाटेपर्यंत झालेला गोंधळ यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली..यानंतर संतप्त समर्थकांनी तलवार घेऊन घटनास्थळी धाव घेतली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून गांधी कॅम्पमधील भाजप उमेदवाराच्या समर्थकांनीही तलवारी व इतर धारदार शस्त्रे शस्त्रे हातात घेतली. दोन्ही गट शस्त्रांसह समोरासमोर येताच परिसरातील वातावरण तणावपूर्ण बनले..नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. काही जागरूक नागरिकांनी मध्यस्थी करत जमावाला बाजूला करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतरही गांधी कॅम्पमधील भाजप उमेदवाराचे समर्थक मोठ्या संख्येने हातात लाकडी बॅट्या व तलवारी घेऊन मुख्य रस्त्यावर उतरले. मुख्य मार्गावर जमाव जमल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याची माहिती मिळताच गावभाग व शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यातील फौजफाटा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाला..Ichalkaranji Clash : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवशी धुमश्चक्री; माजी आमदार राजीव आवळे व पोलिस निरीक्षकांत झटापट.पोलिसांनी जोरदार बंदोबस्त लावत जमावाला पांगवले. काही काळासाठी परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनल्याने राखीव दलाच्या पोलिस तुकडीलाही पाचारण करण्यात आले.पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने मोठा अनर्थ टळला. परिसरात कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात करून परिस्थिती नियंत्रणात आणल्याचे पोलिसांनी सांगितले.पोलिसांसमोरच धमकीची भाषाया गोंधळाच्या वेळी माजी उपनगराध्यक्ष आणि गांधी कॅम्प मधील भाजप उमेदवाराचे पती थेट आमने-सामने आले. गुलाल कसा लागतो, निवडून कसा येतो ते दाखवतो, अशी एकमेकांना बघून घेण्याची भाषा त्यांनी पोलिसांसमोरच केली. भाजपमधील अंतर्गत वाद उघडपणे समोर येत वाद वाढल्याने दोन्ही प्रमुखांना पोलिसांनी बाजूला केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.