Ichalkaranji News: इचलकरंजी महापालिका तापली! ठेकेदार महिलेचा आरडाओरड, आयुक्तांशी हुज्जत; अभियंत्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

इचलकरंजी: महापालिकेत आज एका ठेकेदार महिलेने जोरदार आरडाओरड करीत गोंधळ घातला. आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्याशीही या ठेकेदार महिलेने हुज्जत घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे महापालिकेतील वातावरण काही काळ तापले होते. .विकासकामाच्या अंदाजपत्रकावर बांधकाम विभागातील अभियंता स्वाक्षरी करीत नसल्याच्या कारणातून हा प्रकार झाल्याची माहिती समोर येत आहे. महापालिकेकडील बांधकाम विभागाकडे अनेक वर्षांपासून संबंधित ठेकेदार महिला कार्यरत आहे. एका चौकातील सुशोभीकरणाच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले होते..त्यावर अभियंत्याने स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर संबंधित मक्तेदार महिलेने बांधकाम विभागात मोठ्याने आवाज करीत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. तेथून ठेकेदार महिला आरडाओरड करीत बाहेर पडत असतानाच आयुक्त पाटील कार्यालयाकडे जात होत्या. त्यांनी याबाबत विचारणा केली. .त्यावर ठेकेदार महिलेने त्यांच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी आयुक्तांनी कारवाई करण्याचा इशाराही दिला. त्यानंतरही या महिलेने वाद सुरू ठेवल्याने महापालिकेतील वातावरण एकदम तापले. या वादात लोकप्रतिनिधींचाही संदर्भ आला. त्यामुळे या वादाचे आणखी गांभीर्य वाढले. ठेकेदार महिला निघून गेल्यानंतर महापालिकेतील वातावरण शांत झाले.