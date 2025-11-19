कोल्हापूर

Ichalkaranji News: इचलकरंजी महापालिका तापली! ठेकेदार महिलेचा आरडाओरड, आयुक्तांशी हुज्जत; अभियंत्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

Woman Creates Chaos: आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत कारवाईची चेतावणी दिल्यानंतरही ठेकेदार महिलेचा वाद अधिक चिघळला.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी: महापालिकेत आज एका ठेकेदार महिलेने जोरदार आरडाओरड करीत गोंधळ घातला. आयुक्त पल्लवी पाटील यांच्याशीही या ठेकेदार महिलेने हुज्जत घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे महापालिकेतील वातावरण काही काळ तापले होते.

