Ichalkaranji LCB Center : इचलकरंजीत वाढत्या गुन्हेगारीला लगाम; एलसीबीचे स्वतंत्र कार्यालय पुन्हा सुरू करण्याची आमदार राहुल आवाडे यांची जोरदार मागणी

Rising Crime in Ichalkaranji : औद्योगिक विस्तारामुळे वाढलेली गुन्हेगारी; इचलकरंजीसाठी स्वतंत्र एलसीबी कार्यालयाची ‘तातडीची’ गरज असल्याचा आमदार राहुल आवाडे यांचा अधिवेशनातील ठाम उच्चार
इचलकरंजी : इचलकरंजी शहर व परिसरात वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना चाप लावण्यासाठी एलसीबी (स्थानिक गुन्हे अन्वेषण) चे स्वतंत्र कार्यालय पुन्हा सुरु करावे, अशी मागणी आमदार राहुल आवाडे यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात औचित्यावर मुद्यावर बोलताना केली.

