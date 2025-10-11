कोल्हापूर
Rahul Awade Action : पोलिसांचं काम आमदाराने केलं, दारू अड्ड्यावर छापा टाकत पोलिसांनाच दाखवला आरसा; महिलांची एक हाक आवाडेंनी दिली साथ
Ichalkaranji Police : चार दिवसांपूर्वी महिलांनी थेट आमदार राहुल आवाडे यांच्याकडे तक्रार केली. तातडीने त्यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती देऊन कारवाईचे निर्देश दिले.
Summary
ठळक मुद्दे (3 Highlight Summary Points)
इचलकरंजीतील कुडचे मळा परिसरातील अवैध दारू अड्ड्यावर आमदार राहुल आवाडेंनी स्वतः छापा टाकत अड्डा बंद केला.
महिलांच्या वारंवार तक्रारीनंतरही पोलिसांनी कारवाई न केल्याने आमदारांनी पुढाकार घेत पोलिसांनाच धडा शिकवला.
घटनेनंतर पोलिसांनी साठा जप्त केला असून अड्डाचालक बापलेक फरार आहेत; चौकशी सुरू आहे.
Ichalkaranji Crime : इचलकरंजी येथील कुडचे मळा बाळनगर परिसरात सुरू असणाऱ्या अवैध दारू अड्ड्यावर अखेर आमदार राहुल आवाडे यांनी स्वतः छापा टाकत तो अड्डा बंद पाडला. स्थानिक महिलांच्या वारंवार तक्रारींनंतरही पोलिसांनी कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने आमदार आवाडेंनी पुढाकार घेत ही कारवाई केली.