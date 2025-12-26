Ichalkaranji Development : वस्त्रनगरीची ओळख धूसर; राजकीय उदासीनतेत इचलकरंजीचा विकास भरकटला

इचलकरंजी : वस्त्रनगरी ओळख असलेले इचलकरंजी शहर आज विकासाच्या वाटेवर भरकटलेले दिसत आहे. एकेकाळी वस्त्रोद्योगामुळे झळाळी मिळवलेले हे शहर सध्या राजकीय उदासीनता आणि रखडलेल्या प्रकल्पांत अडकले आहे. .शहराच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली अनेक महत्त्वाची कामे केवळ कागदोपत्री मंजूर राहिली आहेत. स्पष्ट धोरणांचा अभाव आणि प्रशासनावरील नियंत्रण ढासळल्याने शहराच्या विकासात अडथळा निर्माण झाला आहे. तर नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. - संदीप जगताप.Kolhapur City : हद्दवाढीअभावी कोल्हापूरचा श्वास कोंडला; विकास, उत्पन्न आणि भवितव्य धोक्यात.इचलकरंजीच्या विकासातील सर्वांत मोठा अडथळा पाणी आहे. शहराची तहान भागविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली सुळकूड पाणी योजना अद्याप कागदावरच आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि शेजारील भागातून होणारा विरोध शमवण्यात आलेले अपयश यामुळे हा प्रकल्प रेंगाळला आहे. .पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना आजही दाहीदिशा फिरावे लागत आहे. आजही अनियमित, कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचा नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील मुख्य व अंतर्गत रस्ते खड्ड्यांनी भरलेले होते. .मुख्यमंत्र्यांच्या नियोजित दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर खड्डे भरून घेतले. मात्र, त्यातून उडणारा धुरळा व विनाकारण पसरलेली खडी यामुळे नागरिकांना पुन्हा त्रास सहन करावा लागत आहे. तसेच मार्गावर पावसाळ्यात साचणारे पाणी ही रोजची समस्या बनली आहे..Kolhapur Municipal Corporation : अर्धशतकानंतरही विकास खुंटलेला; संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकलेली कोल्हापूर महापालिका.शहराच्या वाढत्या वाहनसंख्येला आवश्यक पार्किंग व्यवस्था नसल्याने शहरात वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. नियोजनाअभावी वाहनचालक आणि नागरिक दोघेही त्रस्त आहेत. तसेच महिला स्वच्छतागृहांच्या टेंडरला मंजुरी मिळून निधीही उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. .मात्र, प्रत्यक्षात या स्वच्छतागृहांचे काम कुठे आणि केव्हा सुरू होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. महिलांच्या मूलभूत गरजांकडे होणारे हे दुर्लक्ष प्रशासनाच्या उदासीनतेचेच प्रतीक आहे. दुसरीकडे सौरऊर्जा प्रकल्पाबाबत केवळ घोषणा झाल्या. .मात्र, वीज बिल बचतीचा हा प्रभावी मार्ग प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अद्याप कार्यान्वित झालेला नाही. शासकीय कार्यालयाची झालेली दुरवस्था व त्यातून मार्ग काढण्यासाठी नवीन प्रशासकीय इमारत हे दिवास्वप्नच बनले आहे. सोबत नदीघाट विकास प्रकल्प हे इचलकरंजीच्या विकासाला दिशा देऊ शकणारे उपक्रम होते. .मात्र, हे सर्व प्रकल्प फक्त फाईलमध्येच अडकलेले आहेत. निधी, मंजुरी आणि राजकीय पाठबळ यांच्या अभावामुळे हे प्रकल्प प्रत्यक्षात येत नाहीत. तर इतक्या मोठ्या औद्योगिक शहराला सुसंगत अशी प्रेक्षणीय स्थळे, उद्याने किंवा पर्यटन आकर्षणे विकसित करण्यात अपयश आले आहे. परिणामी, शहराची ओळख केवळ उद्योगापुरती मर्यादित राहिली आहे..शहरातील फळ मार्केट व्यवस्था अडगळीत पडलेली दिसते. परिणामी, व्यापारी आणि ग्राहक दोघांनाही गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. त्याचबरोबर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अपुरी आहे. रुग्णालयांतील सुविधांचा अभाव, तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि स्वच्छतेचा प्रश्न कायम आहे. .अनेक समस्या असताना याबाबत ठोस मार्ग काढण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाबाबत राजकीय उदासीनता दिसून येते. दरम्यान, कर भरूनही मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याची भावना नागरिकांमधून दिसून येत आहे. निवेदने, आंदोलनांचे इशारे देऊनही परिस्थितीत फारसा बदल होत नसल्याने नाराजी वाढत आहे..इचलकरंजीसारख्या महत्त्वाच्या शहराचा विकास राजकीय मतभेद आणि पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून शहराच्या हितासाठी एकत्र येण्यातच आहे. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावणे, प्रशासनावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आणि वेळेत निर्णय घेणे हे गरजेचे बनले आहे. .अन्यथा, राजकीय उदासीनतेमुळे इचलकरंजीची औद्योगिक, आर्थिक आणि सामाजिक घडी विस्कटण्याचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नागरिकांना आता केवळ आश्वासन नव्हे, तर ठोस कामे अपेक्षित आहेत. गुन्हेगारीचा वाढता आलेख विकासाचा अभाव आणि बेरोजगारी याचा परिणाम गुन्हेगारीवरही दिसून येत आहे.. शहरात चोरी, दरोडे, हाणामारीसारख्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. गांजासह विविध नशा करणाऱ्यांमध्ये कमालीची वाढ झाल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पोलिस यंत्रणेला बळकटी देण्याबरोबरच सामाजिक स्थैर्य निर्माण करणाऱ्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे..शहराची औद्योगिक घडी विस्कटण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधींनी राजकारण बाजूला ठेवून मार्ग काढणे गरजेचे आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून जनतेच्या उपयोगात आणणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे.- गजानन शिंदे.आठवड्यातून एखाद्या दिवशी पाणी येते. तेही कमी दाबाने. सुळकूड पाणी योजना कधी पूर्ण होणार हेच कळत नाही. महिलांसाठी स्वच्छतागृहे शहरात कुठेच दिसत नाहीत.- किशोर मुल्ल्या.आम्ही नियमित कर भरतो; पण अपेक्षित बदल काहीच दिसत नाही. रस्ते खराब, पार्किंग नाही, पाणी अनियमित. शहरात उद्योग टिकवायचा असेल तर आधी मूलभूत सुविधा आवश्यक आहेत.- सचिन सोलगे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.