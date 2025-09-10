Mount Kilimanjaro Summit : आफ्रिकेतील सर्वोच्च पर्वत शिखर माऊंट किलिमांजारो इचलकरंजीच्या डॉक्टरांनी केले सर

Kilimanjaro Expedition : इचलकरंजी येथील सर्जन डॉक्टर महेश बनकर यांनी आफ्रिकेतील सर्वोच्च पर्वत शिखर असलेले माऊंट किलिमांजारो सर करीत तिरंगा फडकाविला. याबद्दल टांझानिया सरकारने या यशस्वी चढाईबद्दल त्यांचा प्रमाणपत्र देवून गौरव केला आहे. डॉक्टर बनकर यांनी आपल्या व्यस्त वैद्यकीय व्यवसायातून गिर्यारोहणाचा छंद जोपासला आहे. यापूर्वीही त्यांनी एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे. माऊंट किलिमांजारो शिखर सर करणे हे अत्यंत आव्हानत्मक होते..याशिखराचा संपूर्ण ट्रेक ९८ किलो मिटरचा आहे. त्यामुळे त्यांना हे संपूर्ण शिखर सर करण्यासाठी तब्बल सात दिवसांचा कालावधी लागला. या पर्वत शिखराची उंची तब्बल १९३४१ फुट इतकी आहे. या पर्वत शिखराला आफ्रिकेचे छप्पर असेही म्हणतात. विशेष म्हणजे विषुवृत्ताजवळ असूनही हे शिखर बर्फाच्छादित आहे. या शिखरावर चढाई करतांना रेन फॉरेस्ट, मुरलॅन्ड, अल्पाईन डेजर्ट, आर्क्टिक असे हवामानाचे झोन होते. टांझानिया स्थीत या शिखरावर डॉक्टर बनकर यांनी लेमोशे मार्गाने यशस्वीरित्य चढाई केली. या मोहिमेसाठी त्यांना महेश शेळके यांचे मार्गदर्शन लाभले..Kolhapur Highway Accident : भल्या पहाटे पुण्याकडे निघालेल्या कागलमधील तरूणाचा भीषण अपघात, कष्ट करून आयुष्य घडविणाऱ्या दीपकचा मृत्यू चटका लावणारा.माऊंट किलिमांजारो शिखर दृष्टीक्षेपआफ्रिका खंडातील अत्युच्च ज्वालामुखी पर्वतकेनिया व टांझानिया यांच्या सीमेवरील भागपूर्व बाजूस लुमी तर दक्षिण उतारास पंगानी नदी‘आमचा पर्वत‘ असा स्थानिक भाषेतील याचा अर्थअद्वैत भरतिया या ९ वर्षीय भारतीय मुलाकडून सरपायथ्याला केळी, मका, कॉफी पिकांची लागवड१२०० पेक्षा जास्त वनस्पतीचे प्रकार आढळतात.१९८७ मध्ये जागतीक वारसा स्थळाचा दर्जा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.