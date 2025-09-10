कोल्हापूर

Mount Kilimanjaro Summit : आफ्रिकेतील सर्वोच्च पर्वत शिखर माऊंट किलिमांजारो इचलकरंजीच्या डॉक्टरांनी केले सर

Ichalkaranji Doctor : इचलकरंजी येथील सर्जन डॉक्टर महेश बनकर यांनी आफ्रिकेतील सर्वोच्च पर्वत शिखर असलेले माऊंट किलिमांजारो सर करीत तिरंगा फडकाविला.
Mount Kilimanjaro Summit

Mount Kilimanjaro Summit

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kilimanjaro Expedition : इचलकरंजी येथील सर्जन डॉक्टर महेश बनकर यांनी आफ्रिकेतील सर्वोच्च पर्वत शिखर असलेले माऊंट किलिमांजारो सर करीत तिरंगा फडकाविला. याबद्दल टांझानिया सरकारने या यशस्वी चढाईबद्दल त्यांचा प्रमाणपत्र देवून गौरव केला आहे. डॉक्टर बनकर यांनी आपल्या व्यस्त वैद्यकीय व्यवसायातून गिर्यारोहणाचा छंद जोपासला आहे. यापूर्वीही त्यांनी एव्हरेस्ट बेस कॅम्प ट्रेक यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे. माऊंट किलिमांजारो शिखर सर करणे हे अत्यंत आव्हानत्मक होते.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Ichalkaranji
kolhapur city
Mount Kilimanjaro Summit
Kilimanjaro Expedition
Tanzania Adventure
Indian Mountaineer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com