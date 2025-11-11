कोल्हापूर

Kolhapur News: निवडणुकीतील आश्वासने हवेतच; पाणीटंचाई, प्रदूषण आणि प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत

Ichalkaranji Politics: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान गाजलेली अनेक आश्वासने अद्याप अपूर्ण राहिल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे; विकासकामे ठप्प, तर मूलभूत सुविधा मिळविण्यासाठी जनतेला अजूनही संघर्ष करावा लागत आहे.
Ichalkaranji Politics

Ichalkaranji Politics

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी: स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे. त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आठवणी ताज्या होत आहेत. ज्येष्ठ नेत्यांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनाची चर्चा होत आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
water
political
election
Ichalkaranji
Development
Muncipal corporation
Air Polution

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com