Kolhapur News: निवडणुकीतील आश्वासने हवेतच; पाणीटंचाई, प्रदूषण आणि प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत

इचलकरंजी: स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे. त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या आठवणी ताज्या होत आहेत. ज्येष्ठ नेत्यांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनाची चर्चा होत आहे..त्यामध्ये विशेषतः पाणीप्रश्न, पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्ती आणि नवीन प्रशासकीय इमारत अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्वरित तोडगा काढण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र, निवडणुकीस वर्ष झाले तरी या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी ठोस प्रयत्न नाहीत. .Kolhapur News: कुरुंदवाडच्या राजकारणात खळबळ! ज्येष्ठ नेते रामचंद्र डांगे यांनी भाजपला 'दे धक्का'; राजर्षी शाहू आघाडीत प्रवेश.त्यामुळे ही आश्वासने केवळ निवडणुकीपुरतीच होती का, महापालिका निवडणुकीत हीच आश्वासने ऐकण्यास मिळणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहे. इचलकरंजीची पाणीटंचाईची समस्या जुनी आहे आणि निवडणुकीत हा प्रमुख मुद्दा बनला होता. .निवडून आल्यावर हा प्रश्न त्वरित सोडवण्याचे आश्वासन राजकीय पक्षांनी दिले होते. मात्र, सद्यस्थितीत नागरिकांना अजूनही पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. पंचगंगा नदीला प्रदूषणाचे, तर कृष्णा पाणी योजनेला वारंवार गळतीचे ग्रहण लागले आहे..Kolhapur News: सडोली खालसा मतदारसंघात महायुती-आघाडीचा सामना; उमेदवारीसाठी इच्छुकांची झुंबड, नेत्यांची वाढली डोकेदुखी!.परिणामी नागरिकांची पाण्याची वणवण सुरूच आहे. इचलकरंजीवासीयांसाठी जीवनवाहिनी असलेली पंचगंगा नदी औद्योगिक कचऱ्यामुळे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे. नदी स्वच्छतेसाठी कोणत्या योजना वापरल्या जात आहेत .प्रदूषण करणाऱ्यांवर ठोस कारवाई का होत नाही, असे अनेक प्रश्न पर्यावरणप्रेमींकडून उपस्थित केले जात आहेत. शहरासाठी मध्यवर्ती प्रशासकीय भवन उभारणीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका मेळाव्यात लवकरच निर्णय घेण्याचे जाहीर केले होते. .त्यामुळे शहरवासीयांसाठी दिवास्वप्न ठरलेल्या प्रशासकीय इमारतीच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या होत्या. विखुरलेली आणि दुरवस्थेत असलेली शासकीय कार्यालये लवकरच सुसज्ज इमारतीत पाहायला मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, घोषणा होऊनही अद्याप कामाला सुरुवात झालेली नाही..सत्ताधारी, विरोधकांकडून पाठपुरावा आवश्यकसमस्या मार्गी लागतील या आशेने शहरवासीयांनी मतदान केले; परंतु निवडणुकीनंतर शहराच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. शहराच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही एकत्र येऊन पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासनांची खैरात न करता ती पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे..स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनाही विसरकेवळ ज्येष्ठ नेत्यांनीच नव्हे, तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांचे प्रश्न सोडवण्याची ग्वाही देणाऱ्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनीही आता दिलेल्या आश्वासनांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. निवडणुकीच्या वेळी तळमळीने काम करणारे पदाधिकारी आता मौन बाळगून आहेत.