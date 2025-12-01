Ichalkaranji Politics : इचलकरंजीत तरुणांची उमेदवारीची धडपड तीव्र; प्रस्थापितांच्या सावलीत नव्या पिढीचे राजकारण हरवतेय का?

इचलकरंजी : राजकारणाचा खालावत चाललेला दर्जा उंचवायचा असेल, तर सुशिक्षित तरुणांनी राजकारणात सक्रिय झाले पाहिजे. असे शब्द राजकीय तज्ज्ञ, विश्लेषक यांच्याकडून नेहमी ऐकण्यास येतात. .मात्र, सध्या इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या घडामोडींमधील वास्तव उलट दिसते. विविध गटांचे अनेक दिग्गज नेते एकाच पक्षात स्थिर झाले आहेत. तर अन्य पक्ष ही राजकारणात मुरब्बी उमेदवाराच्या शोधात असल्याने सुशिक्षित तरुणांना उमेदवारीच्या तिकिटासाठी धडपड करावी लागत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..Ichalkaranji Politics : इचलकरंजीचा वापर मतांच्या राजकारणासाठीचं, निवडणुक जवळ आली पाणीप्रश्न पेटला; स्थानिक नेत्यांकडून जनतेच्या समस्यांना केराची टोपली.इचलकरंजी नगरपालिकेचे महापालिकेमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर प्रथमच निवडणूक होत आहे. त्यामुळे प्रस्थापित नेत्यांसोबत तरुण इच्छुक उमेदवारांना यंदाच्या निवडणुकीचे खास आकर्षण आहे. .मात्र, येथील वातावरण बदलाच्या दिशेने वाटचाल करण्याऐवजी पुन्हा एकदा प्रस्थापित नेत्यांभोवती केंद्रित होताना दिसत आहे. अनेक प्रस्थापित नेत्यांनी पक्षीय निष्ठा बदलून सुरक्षित राजकीय भविष्य निवडले आहे. .Ichalkaranji Politics : इचलकरंजीत शिंदे गट, भाजपचे टेन्शन वाढवणार? ३५ जागांची केली चाचपणी; महायुतीसाठी वजनदार मंत्र्यांच्या घरी बैठक.परिणामी अनेक वर्षांपासून सत्तेच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या व्यक्तींचा दबदबा अधिकच वाढला आहे. इतर पक्षांचीही अवस्था काही वेगळी नाही. उमेदवार निवडताना शैक्षणिक पात्रता, कार्यकर्ता म्हणून केलेले काम न पाहता त्याच्या आर्थिक परिस्थितीला प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे राजकारणात मुरलेल्या आणि मोठ्या जनसंपर्क असलेल्या जुन्या उमेदवारांनाच प्राधान्य मिळताना दिसून येत आहे..दरम्यान, निवडणूक म्हणजे खर्चाचा खेळ आणि पैसा असेल तरच तिकीट या समीकरणामुळे सामान्य प्रामाणिक आणि सुशिक्षित उमेदवारासाठी राजकारणाचे दरवाजे लहान होत आहेत. एकंदरीत प्रस्थापित नेत्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि पक्षांच्या सुरक्षित उमेदवारांच्या शोधाने, नवख्या व सुशिक्षित तरुणांसाठी पक्षाची उमेदवारी मिळवणे कठीण झाले आहे. .प्रस्थापितांनी जागा व्यापल्यामुळे उच्चशिक्षित आणि सामाजिक भान असलेले अनेक तरुण उमेदवारीपासून वंचित राहात आहेत. यावरून निवडणुकीसाठी स्वच्छ चरित्र, शिक्षण पुरेसे नाही. राजकीय वजन आणि जातीय समीकरण, आर्थिक क्षमता आदी बाबी महत्त्वाच्या ठरताना दिसत आहेत..आर्थिक स्थिती, मनुष्यबळ महत्त्वाचेतरुणांच्या नवनवीन कल्पना, त्यांची सामाजिक जाण आणि पारदर्शकतेशी असलेली बांधिलकी राजकारणाला नवा चेहरा देऊ शकते. मात्र, येथे निवडणुकीच्या वाढत्या खर्चापुढे आर्थिक पाठबळ नसलेले सुशिक्षित तरुण टिकाव धरू शकत नाहीत, असा समाज पक्षाचा झाला असल्याचे दिसून येते. दुसरीकडे प्रस्थापित नेत्यांचे गट, आर्थिक स्थिती, मनुष्यबळ उमेदवारांच्या पाठीशी उभे राहत असल्याचे चित्र आहे..वंशपरंपरेचे दर्शनकार्यक्षम आणि जनतेत मिसळून काम करणारे अनेक तरुण कार्यकर्ते काही महिने स्थानिक पातळीवर सक्रिय झाले होते; परंतु उमेदवारीचा प्रश्न येताच त्यांच्याकडे होणारे दुर्लक्ष हे राजकारणातील वंशपरंपरागत आणि गटनेतृत्वाचे दर्शन घडवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.