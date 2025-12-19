कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : निवडणुका आल्या-गेल्या; पण इचलकरंजीच्या समस्या तशाच, आश्वासनांच्या विळख्यात अडकलेली वस्त्रनगरी

Broken Promises and Political Reality : निवडणुका बदलत राहिल्या, लोकप्रतिनिधीही बदलले; मात्र इचलकरंजीतील पाणी, प्रदूषण आणि रस्त्यांचे प्रश्न आजही जैसे थेच आहेत,प्रत्येक निवडणुकीत जुन्याच समस्यांवर नवी आश्वासने दिली जातात; पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही.
इचलकरंजी : इचलकरंजीचे राजकारण निवडणुकांच्या रणधुमाळीने चांगलेच तापते. लोकप्रतिनिधी बदलतात सत्तांतर होते. मात्र, शहराच्या मूलभूत समस्यांचा गाभा अजूनही ‘जैसे थे’ असल्याचे चित्र आहे. लोकसभा, विधानसभा असो, वा आता होणाऱ्‍या महापालिकेची निवडणूक प्रत्येक उमेदवाराला याच जुन्या समस्यांच्या कुबड्या घेऊन मतदारांच्या दारात जावे लागत आहे.

