Ichalkaranji Election : निवडणुका आल्या-गेल्या; पण इचलकरंजीच्या समस्या तशाच, आश्वासनांच्या विळख्यात अडकलेली वस्त्रनगरी

इचलकरंजी : इचलकरंजीचे राजकारण निवडणुकांच्या रणधुमाळीने चांगलेच तापते. लोकप्रतिनिधी बदलतात सत्तांतर होते. मात्र, शहराच्या मूलभूत समस्यांचा गाभा अजूनही 'जैसे थे' असल्याचे चित्र आहे. लोकसभा, विधानसभा असो, वा आता होणाऱ्या महापालिकेची निवडणूक प्रत्येक उमेदवाराला याच जुन्या समस्यांच्या कुबड्या घेऊन मतदारांच्या दारात जावे लागत आहे. .त्यामुळे निवडणुका बदलल्या तरी वस्त्रनगरीच्या समस्या मात्र त्याच, हे इचलकरंजीच्या राजकारणाचे दुर्दैवी वास्तव बनले आहे. पाणी, वस्त्रोद्योगाचे प्रश्न, वाढीव वीज बिल, शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडी आणि पंचगंगा प्रदूषण मुक्ती, आरोग्य समस्या या अनेक वर्षांपासून इचलकरंजीकरांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्या आहेत. .Ichalkaranji Election : उमेदवारीवरून रस्सीखेच, बंडखोरीचीही शक्यता; शहापूरचा राजकीय पेच.यापूर्वीच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत याच समस्या मार्गी लावण्याचे ठाम आश्वासन उमेदवारांनी दिले होते; परंतु निवडणूक होताच अनेक आश्वासने हवेत विरली असून बहुतांश समस्या आजतागायत सुटलेल्या नाहीत..आता इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकांचे वातावरण तापू लागले आहे. इच्छुक उमेदवार विविध पक्षांमध्ये प्रवेश करत आपली उमेदवारी निश्चित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांना मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आश्वासनांची खैरात करावी लागणार आहे. .Ichalkaranji Election : महापालिका निवडणूक जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग; भाजप-मविआकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू.खासकरून हे उमेदवारही पूर्वीच्याच न सुटलेल्या समस्यांना घेऊन मतदारांना भावनिक साद घालणार हे निश्चित आहे. आम्ही आलो तर हे प्रश्न नक्की सोडवू, या वचनांच्या आधारावर मतांची मागणी होणार आहे. एका निवडणुकीत जी आश्वासने दिली, ती पूर्ण न झाल्याने त्याच समस्या पुढील निवडणुकीत पुन्हा प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनताना दिसतात. .त्यामुळे उमेदवार बदलतात, पक्ष बदलतात; पण त्यांच्या अजेंड्यावरील समस्यांची यादी तीच राहत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, शहरातील उद्योगांचे प्रश्न, वाढते प्रदूषण आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव या मूलभूत गरजांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. .आताच्या निवडणुकीतही उमेदवारांना जुन्याच समस्यांवर मात करण्याचे आश्वासन द्यावे लागत असेल, तर या वस्त्रनगरीच्या समस्या कधी मार्गी लागणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहत आहे. परिणामी या प्रकारामुळे मतदारांचा लोकप्रतिनिधींवरील विश्वास कमी होत आहे..विकासाचा वेग खुंटलाइचलकरंजीला मँचेस्टर म्हणून उद्योगविश्वात सन्मानाने ओळखले जाते; पण आज त्या नावाला न्याय देणारी कामगिरी दिसत नाही. औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा अभाव, प्रदूषणाचा वाढता प्रश्न, वाहतुकीचा गोंधळ आणि विस्कळीत नागरी नियोजन या सर्वांनी शहराचा विकास वेग काही प्रमाणात खुंटला आहे..महापालिका निवडणुकीत मतदारांनी केवळ आश्वासनांवर न भुलता मागील कामांचा लेखाजोखा मागणी करणे गरजेचे आहे. तरच वस्त्रनगरीच्या समस्यांच्या या 'जैसे थे'वरून मार्गी लागतील. अन्यथा भविष्यातील प्रत्येक निवडणुकीत समस्यांची पुनरावृत्ती होताना दिसून येईल.- महादेव स्वामी, नागरिक.समस्याआरोग्य, पंचगंगा प्रदूषण, पाणीटंचाई, वस्त्रद्योग वीजदर, रस्त्यांची दुर्दशा, वाहतूक कोंडी, शेतकरी पायाभूत सुविधा.