Ichalkaranji fire : बहुमजली शहर, पण अग्निशमन व्यवस्था तोकडी; इचलकरंजी धोक्याच्या उंबरठ्यावर

Inadequate Fire Safety Infrastructure : औद्योगिक व व्यापारी विस्तार वेगात, पण अग्निशमन व्यवस्था मात्र मागेच, फायरमन आणि साधनसामग्रीअभावी संपूर्ण शहराची सुरक्षा धोक्यात. मोठी दुर्घटना घडण्याआधीच महापालिकेने ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे
इचलकरंजी : इचलकरंजी हे औद्योगिक, व्यापारी व प्रशासकीयदृष्ट्या वेगाने विस्तारत असलेले शहर आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर शासकीय कार्यालये, सायझिंग कारखाने, वस्त्रोद्योगाशी संबंधित युनिट्स तसेच दाट लोकवस्ती असलेले व्यापारी संकुल आहेत.

