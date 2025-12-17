Ichalkaranji fire : बहुमजली शहर, पण अग्निशमन व्यवस्था तोकडी; इचलकरंजी धोक्याच्या उंबरठ्यावर

इचलकरंजी : इचलकरंजी हे औद्योगिक, व्यापारी व प्रशासकीयदृष्ट्या वेगाने विस्तारत असलेले शहर आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर शासकीय कार्यालये, सायझिंग कारखाने, वस्त्रोद्योगाशी संबंधित युनिट्स तसेच दाट लोकवस्ती असलेले व्यापारी संकुल आहेत. .या सर्व ठिकाणी ज्वलनशील साहित्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने अग्निशमन व्यवस्थेची आवश्यकता अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मात्र, वास्तव पाहता इचलकरंजी महापालिकेची अग्निशमन यंत्रणा ही आजही अपुरी आणि मर्यादित क्षमतेची असल्याचे चित्र समोर येत आहे..Nagpur Fire Safety: वाढत्या उंच इमारतींपुढे अग्निशमन विभाग हतबल; शहरात २२ केंद्रांची गरज, केवळ नऊ कार्यरत, मनुष्यबळाचाही अभाव.शहरातील बहुतांश आस्थापनांमध्ये अग्निसुरक्षेच्या नावाखाली केवळ फायर सिलिंडरवरच समाधान मानले जाते. मोठ्या आगीच्या किंवा दुर्घटनेच्या प्रसंगी ही यंत्रणा अपुरी ठरते. आणि संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेच्या अग्निशमन विभागावर येऊन पडते. अशा वेळी उपलब्ध साधनसामग्री, मनुष्यबळ आणि तांत्रिक क्षमता यांची मर्यादा स्पष्टपणे दिसून येते..महापालिका झाल्यानंतर इचलकरंजीत दहा मजलीहून आधिक उंचीच्या इमारतींना परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र, अशा बहुमजली इमारतींमध्ये आग लागल्यास त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली अत्याधुनिक अग्निशमन यंत्रणा महापालिकेकडे आहे का? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. .Ahilyanagar fire: 'अहिल्यानगर शहरात तीन मजली इमारत जळून भस्मसात'; भीषण आगीत गाेदाम जळून खाक, पहाटेची पळापळी, काय घडलं ?.सध्या महापालिकेकडे केवळ दोन फायर वाहने कार्यक्षम स्थितीत आहेत. यामधील एक वाहन सात हजार लिटर पाण्याच्या क्षमतेचे आहे. तर दुसरे तीन हजार लिटर क्षमतेचे आहे. यासोबतच एक छोटे वाहन आहे ज्याची पाण्याची क्षमता केवळ तीनशे लिटर इतकीच आहे. एवढ्याच साधनसामग्रीच्या जोरावर संपूर्ण शहरातील अग्निसुरक्षेची जबाबदारी सांभाळली जात आहे..दरम्यान, इचलकरंजीत बहुमजली इमारती उभ्या राहत असतानाही महापालिकेची अग्निशमन यंत्रणा केवळ तीन मजल्यांपर्यंतच प्रभावीपणे आग आटोक्यात आणू शकते. त्यामुळे उंच इमारतींमध्ये होणाऱ्या दुर्घटनांवेळी मोठी जीवित व वित्तहानी होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. .या पार्श्वभूमीवर फायर यंत्रणेचे सक्षमीकरण व अत्याधुनिकरण करणे ही काळाची गरज बनली आहे. शहराचा वाढता विस्तार, लोकसंख्या आणि औद्योगिक घनता लक्षात घेता इचलकरंजीत किमान पाच स्वतंत्र फायर स्टेशन असणे आवश्यक आहे.. मात्र सध्या केवळ दोन फायर स्टेशन कार्यरत आहेत. शहापूर परिसरात तिसरे फायर स्टेशन सुरू करण्याचा प्रस्ताव अद्याप प्रक्रियेत आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर मदत पोहोचण्यासाठी फायर स्टेशनची संख्या वाढवणे अत्यावश्यक असताना या बाबीकडे होत असलेले दुर्लक्ष चिंताजनक आहे.\r\n\r.यंत्रणेसोबतच मनुष्यबळाचाही गंभीर प्रश्न समोर आहे. महापालिकेच्या अग्निशमन दलासाठी एकूण ६६ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असताना सध्या अत्यल्प कर्मचारी कार्यरत आहेत. आगीच्या घटनांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या फायरमन पदांची अवस्था अधिकच बिकट आहे. .आवश्यक ४२ फायरमनच्या तुलनेत सध्या केवळ आठ फायरमन कार्यरत आहेत. परिणामी उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण येत आहे. याचा थेट परिणाम त्यांच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. अग्निशमन दलाच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक असलेला निधी हा देखील मोठा अडथळा ठरत आहे. .सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना तसेच सेवा बळकटीकरण योजनेंतर्गत जिल्हास्तरावरून मिळणारा निधी अपुरा पडत आहे. परिणामी, नवीन वाहने, अत्याधुनिक उपकरणे आणि मनुष्यबळ भरती यांसारख्या मूलभूत गरजांनाच मर्यादा येत आहेत. .एकीकडे इचलकरंजी शहर आधुनिकतेकडे वाटचाल करत असताना दुसरीकडे अग्निशमनसारख्या मूलभूत सुरक्षा व्यवस्थेतील ही कमतरता गंभीर धोका निर्माण करणारी आहे. भविष्यात एखादी मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. अन्यथा बहुमजली शहर पण अपुरी अग्निशमन तयारी ही ओळ इचलकरंजीच्या विकासावर अडथळा निर्माण करणारी आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.