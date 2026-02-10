Ichalkaranji Mayor :इचलकरंजीच्या पहिल्या महापौरपदी भाजपचे उदय धातुंडे बिनविरोध ; तर उपमहापौरपदी अनिल डाळ्या

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या महापौरपदी आज भाजपचे उदय धातुंडे व उपमहापौरपदी ॲड. अनिल डाळ्या यांची बिनविरोध निवड झाली. विरोधी शिव-शाहू विकास आघाडीने दोन्ही पदांसाठी भरलेले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे दोन्ही पदांची निवड बिनविरोध होण्यास मोठी मदत झाली..अपर जिल्हाधिकारी तथा पीठासन अधिकारी संजय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात निवडीची सभा झाली. निवडीनंतर दोन्ही पदाधिकाऱ्यांच्या समर्थकांनी फटाक्यांची आतषबाजी व गुलालाची उधळण करीत जल्लोष केला..Ichalkaranji Mayor : इचलकरंजी महापालिकेत पहिलीच निवड बिनविरोध! महापौर-उपमहापौर ठरले.नूतन महापौर धातुंडे भाजपमधील आवाडे गटाचे, तर उपमहापौर डाळ्या हाळवणकर गटाचे आहेत. दोघेही पहिल्यांदाच सभागृहात पोहोचले असून, अत्यंत चुरस असतानाही पहिल्या टप्प्यात त्यांना संधी मिळाली आहे. .निवडीनंतर पीठासन अधिकारी शिंदे यांनी दोन्ही नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार केला. प्रशासनातर्फे आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी सत्कार केला. यामुळे आता महापालिकेतील प्रशासकीय राजवटीचा अस्त झाला असून, लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून कारभार सुरू झाला आहे..Ichalkaranji Result : वस्त्रनगरीत आवाडे–हाळवणकर गटाची एकजूट ठरली निर्णायक; शिव-शाहू आघाडीच्या दिग्गजांना धक्का.तत्पूर्वी, सहलीवर गेलेल भाजप - महायुतीचे सर्व सदस्य सकाळी महापालिकेत भगवे फेटे बांधून मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह दाखल झाले. त्यांच्यापाठोपाठ शिव-शाहू विकास आघाडीचे सदस्य भगव्या टोप्या घालून सभागृहात आले. .सकाळी ११ वाजता पदाधिकारी निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली. सुरुवातीलाच शिव-शाहू विकास आघाडीचे महापौरपदाचे उमेदवार सयाजी चव्हाण यांनी निवडीच्या कार्यक्रमावर लेखी आक्षेप घेतला. पुरेसा वेळ दिला नसल्याचे सांगत प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याची मागणी केली. त्यावर नगरसचिव राहुल पोटे यांनी पुरेसा वेळ दिल्याचे स्पष्ट केले..त्यानंतर छाननीत सर्व अर्ज वैध ठरले. माघारीच्या मुदतीत विरोधी शिव-शाहू विकास आघाडीचे महापौरपदाचे उमेदवार सयाजी चव्हाण यांनी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे धातुंडे यांची पहिल्या महापौरपदी निवड झाल्याचे पीठासन अधिकारी शिंदे यांनी जाहीर केले. त्यानंतर उपमहापौरपदाची निवड प्रक्रिया चालली. यामध्ये विरोधी गटाच्या उमेदवार संगीता आलासे यांनी माघार घेतल्यामुळे भाजपच्या डाळ्या यांची निवड झाल्याचे जाहीर केले..यावेळी शिवसेना गटनेते रवींद्र माने, भाजप गटनेते विठ्ठल चोपडे, शिव-शाहू विकास आघाडीचे गटनेते उदयसिंग पाटील, ज्येष्ठ नगरसेवक मदन कारंडे, तानाजी पोवार, रवी रजपुते, रणजित जाधव, संजय तेलनाडे, सयाजी चव्हाण, संतोष शेळके, नगरसेविका ध्रुवती दळवाई, अलका स्वामी, क्रांती आवळे, मनीषा नवनाळे यांनी मनोगत व्यक्त केले. तिन्ही पक्षप्रतोद राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील राजकारण आपणास कळणार नाही, असे उदयसिंग पाटील सांगताच सभागृहात हशा पिकला..दालनांबाबत असमाधानीमदन कारंडे यांनी पदाधिकाऱ्यांसाठी केलेल्या दालनांबाबत असमाधान व्यक्त केले. पदाधिकाऱ्यांची दालने तुलनेने प्रशस्त नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रशासन आपल्यापुरते बघत आहे काय, असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. .दोन्ही पदाधिकारी प्रथमच सभागृहातमहापालिकेच्या ६५ सदस्यांच्या सभागृहात भाजपचे सर्वाधिक ४३ सदस्य निवडून आले आहेत. महापौरपद ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. त्यानुसार या प्रवर्गातील २७ जण स्पर्धेत होते. त्यातून अनेक दिग्गज चेहऱ्यांना मागे ठेवत धातुंडे यांना पक्षाने सर्वप्रथम संधी दिली. त्यांच्या मातोश्री नगरपालिकेच्या शेवटच्या सभागृहात नगरसेविका होत्या. .धातुंडे सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत. उपमहापौरपदासाठी डाळ्या यांना अनपेक्षितपणे संधी मिळाली. त्यांनी संजय गांधी निराधार योजना समितीचे अध्यक्षपद भूषविले आहे. भाजपचे ते माजी शहराध्यक्ष आहे. संघटनात्मक कामकाजाचा त्यांचा मोठा अनुभव आहे. हाळवणकर गटाकडून या पदावर त्यांना संधी देण्यात आली असून, ते उच्चशिक्षित आहेत..मिळालेल्या कालावधीत दुप्पट काम करणार ः महापौर धातुंडेसर्व ६५ नगरसेवकांनी महापौरपदाची निवड बिनविरोध करीत मला पाठिंबा दिला, ही माझ्यासाठी मोठी बाब आहे. २० ते २२ वर्षे राजकारण करतोय; पण कुणालाही दुखावले नाही. त्याचेच फळ मला आता मिळाले आहे. .सभागृह चांगल्या पध्दतीने चालविण्याचा माझा प्रयत्न असणार आहे. गेल्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत अपेक्षित निधी आला नाही. आता तो खेचून आणण्यासाठी माझे प्रयत्न राहतील. पाण्याच्या प्रश्नावर कोणीही राजकारण करू नका. चुकीचे काम होणार नाही. लोकहिताला प्राधान्य देऊ. मला मिळालेल्या कालावधीत दुप्पट काम करणार आहे, अशा भावना नूतन महापौर धातुंडे यांनी यावेळी व्यक्त केल्या..भाजपने मला उपमहापौर पदावर संधी दिली आहे. या संधीचे सोने करून दाखविणार आहे. शहरात अनेक समस्या आहेत. प्रचारावेळी त्या समजून आल्या आहेत. त्या दूर करण्यासह इचलकरंजीला स्मार्ट शहर करण्यासाठी माझे प्रयत्न राहणार आहेत. पुढील काळात नवनवीन संकल्पनांवर मी काम करीत राहणार आहे.- अनिल डाळ्या, नूतन उपमहापौर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.