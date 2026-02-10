कोल्हापूर

Ichalkaranji Mayor :इचलकरंजीच्या पहिल्या महापौरपदी भाजपचे उदय धातुंडे बिनविरोध ; तर उपमहापौरपदी अनिल डाळ्या

BJP Victory : इचलकरंजीच्या राजकीय इतिहासात आज सुवर्णाक्षरांनी नोंद होणारा दिवस ठरला. महापालिकेच्या पहिल्या महापौरपदी भाजपचे उदय धातुंडे आणि उपमहापौरपदी अनिल डाळ्या यांची बिनविरोध निवड झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या महापौरपदी आज भाजपचे उदय धातुंडे व उपमहापौरपदी ॲड. अनिल डाळ्या यांची बिनविरोध निवड झाली. विरोधी शिव-शाहू विकास आघाडीने दोन्ही पदांसाठी भरलेले अर्ज मागे घेतले. त्यामुळे दोन्ही पदांची निवड बिनविरोध होण्यास मोठी मदत झाली.

