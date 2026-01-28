कोल्हापूर

Ichalkaranji Mayor : भाजपची एकहाती सत्ता; पहिली संधी कुणाला देणार, महिला महापौराची शक्यता

Municipal Corporation : इचलकरंजीच्या राजकीय इतिहासात एक नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे. महापालिकेच्या पहिल्या महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी ९ फेब्रुवारी रोजी निवड होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Ichalkaranji Municipal Corporation building ahead of the first mayoral election.

Ichalkaranji Municipal Corporation building ahead of the first mayoral election.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : पहिल्या महापौर-उपमहापौर पदाच्या निवडी ९ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता होणार आहे. निवड सभेसाठी पीठासन अधिकारी म्हणून अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांची नियुक्ती केली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
Ichalkaranji
mayor
Muncipal corporation
political leader
political parties
Mayor reservation
Democracy
Deputy Mayor
political news kolhapur
Mayor Commissioner

Related Stories

No stories found.