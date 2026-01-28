Ichalkaranji Mayor : भाजपची एकहाती सत्ता; पहिली संधी कुणाला देणार, महिला महापौराची शक्यता

इचलकरंजी : पहिल्या महापौर-उपमहापौर पदाच्या निवडी ९ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता होणार आहे. निवड सभेसाठी पीठासन अधिकारी म्हणून अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांची नियुक्ती केली आहे. .पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी याबाबतचे आदेश दिले आहेत. यानंतर आता वस्त्रनगरीचे पहिले महापौर व उपमहापौर कोण होणार, याची उत्सुकता आहे. दोन्ही पदांसाठी दहा महिन्यांचा कालावधी पक्षाने निश्चित केला आहे. याबाबत उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटत आहे. या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही पदांच्या निवडीकडे लक्ष लागले आहे..Ichalkaranji Mayor : वस्त्रनगरीचा पहिला महापौर कोण? नवीन चेहरा की अनुभवी नेता, पहिल्या महापौरपदाचा सस्पेन्स वाढला.तब्बल ४३ जागा मिळवित भाजपने महापालिकेत एक हाती सत्ता मिळविली. त्यामुळे भाजपचा पहिला महापौर होणार असून, पक्षाकडून प्रथम संधी कोणाला दिली जाणार याबाबत उत्सुकता आहे. विठ्ठल चोपडे व तानाजी पोवार असे दोन प्रबळ दावेदार आहेत. .पण, चोपडे यांना गटनेतेपदी संधी दिली आहे. तर नवीन चेहऱ्याला संधी देण्याचे धोरण पक्ष नेतृत्वाचे आहे. त्यामुळे दावेदारांची संख्या वाढत आहे. दुसरीकडे भाजपची सत्ता येण्यास लाडक्या बहिणींचा मोठा हातभार लागला आहे. त्यामुळे पहिल्या महिला महापौर करण्याचाही निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने तीन नगरसेविकांची नावे चर्चेत आली आहेत. .Kolhapur Mayor : महापौरपद ज्याच्याकडे, त्याच्याकडे स्थायी समितीही; कोल्हापुरातील राजकारण तापले.त्यापैकी एक नाव जवळपास निश्चित झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण, ऐनवेळी काही बदल अपेक्षित आहेत. सध्या या पदाच्या निवडीला अद्याप खूप कालावधी असल्यामुळे तूर्त या पदासाठीचे नाव उघड केले जाण्याची शक्यता कमी आहे. .इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे अंतर्गत नाराजी निर्माण होणार नाही, याकडेही पक्षश्रेष्ठींचे लक्ष आहे. उपमहापौरपद पहिल्या वर्षी महायुतीतील घटक पक्ष शिवसेनेला दिले जाण्याची शक्यता आहे. पण, त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. या पदावर सर्वप्रथम कोणाला संधी मिळणार, याबाबत उत्सुकता आहे. .‘स्थायी’साठी विश्वासू नगरसेवकाला संधी शक्यस्थायी समितीच्या सभापतिपदासाठी विश्वासू नगरसेवकाला संधी दिली जाणार आहे. आवाडे व हाळवणकर या दोन्ही गटांना विश्वासात घेऊन काम करणाऱ्या चेहऱ्याची चाचपणी केली जात आहे. पुढील दोन दिवसांत या नावावरही पक्षनेत्यांकडून शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. .दृष्टिक्षेपात कार्यक्रममहापौर निवडतपशीलतारीखवेळनामनिर्देशित पत्र सादर करणे = २९ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी = सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतनामनिर्देशित पत्रांची छाननी = ९ फेब्रुवारी = सकाळी ११ ते ११.१५ वाजेपर्यंत वैध नामनिर्देशन पत्र जाहीर करणे = ९ फेब्रुवारी = सकाळी ११.१५ वाजेपर्यंतनामनिर्देशित पत्र मागे घेणे = ९ फेब्रुवारी = सकाळी ११.१५ ते ११.३० वाजेपर्यंतउमेदवारांची नावे जाहीर करणे = ९ फेब्रुवारी = सकाळी ११.३० वाजतामहापौरपदाची निवडणूक = ९ फेब्रुवारी = सकाळी ११.३० वाजता .उपमहापौर निवडनामनिर्देशित पत्र सादर करणे = २९ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी = काळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतनामनिर्देशित पत्रांची छाननी = ९ फेब्रुवारी = सकाळी १२.३० ते १२.४५ वाजेपर्यंतवैध नामनिर्देशन पत्र जाहीर करणे = ९ फेब्रुवारी = दुपारी १२.४५ वाजेपर्यंतनामनिर्देशित पत्र मागे घेणे = ९ फेब्रुवारी = सकाळी १२.४५ तेदुपारी १.०० वाजेपर्यंतउमेदवारांची नावे जाहीर करणे = ९ फेब्रुवारी = सकाळी १.०० वाजतामहापौर पदाची निवडणूक = ९ फेब्रुवारी = सकाळी १.०० वाजता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.