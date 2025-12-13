कोल्हापूर

Ichalkaranji Flood Relief : पूर ओसरला, पण जखमा कायम; इचलकरंजीतील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना १९ लाखांची मदत, १६ लाभार्थी अजून प्रतीक्षेत

Flood Damage e-KYC Pending : पंचगंगा नदीच्या पुरामुळे बाधित झालेल्या इचलकरंजी परिसरातील ३२८ शेतकऱ्यांना प्रशासनाकडून १९ लाख ४० हजार रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे.पूरामुळे शेती पाण्याखाली गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी शासनाची आर्थिक मदत अत्यावश्यक
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : पंचगंगा नदीला आलेल्या पूर व अतिवृष्टीमुळे इचलकरंजी परिसरातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. नदीकाठच्या गावांतील पिकांसह शेतीमालाचे झालेले नुकसान पाहता महसूल विभागाने तत्काळ पाहणी करून ३४४ शेतकऱ्यांचे पंचनामे पूर्ण केले.

