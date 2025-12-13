Ichalkaranji Flood Relief : पूर ओसरला, पण जखमा कायम; इचलकरंजीतील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना १९ लाखांची मदत, १६ लाभार्थी अजून प्रतीक्षेत

इचलकरंजी : पंचगंगा नदीला आलेल्या पूर व अतिवृष्टीमुळे इचलकरंजी परिसरातील शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. नदीकाठच्या गावांतील पिकांसह शेतीमालाचे झालेले नुकसान पाहता महसूल विभागाने तत्काळ पाहणी करून ३४४ शेतकऱ्यांचे पंचनामे पूर्ण केले. .शासनाकडून या पात्र लाभार्थ्यांसाठी २० लाख १७ हजार ८३० रुपये मदत मंजूर केली आहे. १९ लाख ४० हजार रुपये मदत वितरित केली आहे. मात्र यापैकी १६ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण असल्याने ७७ हजार रुपयांचे अनुदान प्रतीक्षेत आहे..अधिकारी निवडणुकीत व्यस्त अन् शेतकरी अतिवृष्टी भरपाईच्या प्रतीक्षेत! शेतकऱ्यांना २० नोव्हेंबरपर्यंत करावी लागणार E-kyc, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारला पाठविल ‘हा’ प्रस्ताव.संबंधित तलाठी कार्यालयाद्वारे या शेतकऱ्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम करण्यात येत असून लवकरच उर्वरित लाभार्थ्यांना मदत मिळणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. यावर्षी पंचगंगेला मोठा पूर नसला तरी नदीकाठच्या घरे व शेतजमिनींचे नुकसान झाले. .त्यासाठी जलदगतीने पंचनामे करण्यासाठी पथके नेमण्यात आली. त्यानुसार पंचनामे ही वेळेत पूर्ण झाले मात्र घरामध्ये पुराचे पाणी आलेले इचलकरंजी शहरातील ६३ तर इंगळी येथील २२ अशा एकूण ८५ पात्र पूरग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी दहा हजार रुपये सानुग्रह अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. .Kolhapur Politics : गोलमाल है भाई गोलमाल! कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीत सावळा गोंधळ, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी म्हणाल्या....शेतीमध्ये पुराचे पाणी आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. इचलकरंजी अप्पर तहसील कार्यालयाच्या हद्दीतील पुराच्या पाण्यात १५३ हेक्टर २६ आर इतकी शेती पाण्याखाली गेली होती. .नुकसानीची भरपाई म्हणून प्रशासनाने ३२८ शेतकऱ्यांना एकूण १९ लाख ४० हजार रुपये इतकी मदत वितरित केली आहे. उर्वरित १६ लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पूर्ण होताच त्यांनाही तातडीने मदत वितरित करण्यात येणार आहे..महसूल विभागाकडून पंचनामे, पडताळणी व मंजुरीची प्रक्रिया वेगाने मार्गी लावली. पुरामुळे पिकांचे झालेले नुकसान, शेतीतील गाळ, मातीचे झालेले हालचाली यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून नुकसानाचे मूल्यांकन केले. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी फाईल प्रक्रिया व निधी वाटप जलदगतीने झाल्याचेही सांगण्यात येत आहे. .शेतकऱ्यांसाठी ही आर्थिक मदत अत्यावश्यक असून, पुरानंतर पुन्हा उभारीसाठी ती महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, ई-केवायसीसारख्या तांत्रिक प्रक्रियांमुळे काही शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यांची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होताच शासनाच्या मदतयोजनेचा लाभ मिळणार आहे. .शेतीमधील १६ लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पूर्ण होताच त्यांनाही तातडीने मदत वितरित करण्यात येणार आहे. त्यासोबत ८५ पूरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदानाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यांना ही लवकरच मदत मिळणार आहे.- महेश खिलारी, अपर तहसीलदार, इचलकरंजी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.