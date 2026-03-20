Ichalkaranji Textile Factory : इचलकरंजीत लिफ्ट अंगावर कोसळून 25 वर्षीय तरुणी ठार; यंत्रमाग कारखान्यात काळजाचा थरकाप उडवणारी घटना, नेमकं काय घडलं?

इचलकरंजी : लोटस पार्क परिसरातील कृष्णा टेक्सटाईल्स मिलमध्ये लिफ्ट अंगावर कोसळून कामगार तरुणीचा मृत्यू झाला. पूजा राहुल चाबुकस्वार (वय २५, रा. गौरीशंकरनगर, गल्ली क्रमांक तीन, तारदाळ) असे तिचे नाव आहे. ही घटना सकाळी साडेनऊच्या सुमारास (ichalkaranji textile mill lift accident news) घडली. .याबाबत शहापूर पोलिसांतून दिलेली माहिती अशी : लोटस पार्क परिसरातील गौरीशंकरनगर येथे कृष्णा टेक्सटाईल्स मिल हा अत्याधुनिक यंत्रमाग कारखाना आहे. तेथे पूजा सफाईचे काम करत होती. नेहमीप्रमाणे सकाळी सफाईचे काम करत होत्या. लिफ्टजवळील काम सुरू असताना अचानक लिफ्ट कोसळून त्या गंभीर जखमी झाल्या..जखमी अवस्थेत त्यांना तातडीने आयजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र, उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. याची माहिती मिळताच शहापूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासादरम्यान लिफ्ट थेट तुटून अंगावर पडली नसल्याचे समोर आले आहे..त्यामुळे हा नेमका अपघात कसा घडला, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी शहापूर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद आहे. याबाबतची वर्दी राहुल चाबुकस्वार (३६) यांनी दिली. पोलिस उपनिरीक्षक महावीर कुटे तपास करत आहेत..कारखाना प्रशासनाची चौकशी होणारमृत्यूबाबत संशय बळावल्याने संबंधित कारखान्याचे मालक व प्रशासनाला पोलिस ठाण्यात बोलावून चौकशी करणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक सचिन सूर्यवंशी यांनी दिली. लिफ्टची तांत्रिक स्थिती, देखभाल, सुरक्षेचे नियम पाळले गेले होते का, याचाही तपास केला जाणार आहे, असे ते म्हणाले.