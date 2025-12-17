Ichalkaranji Mahayuti : इचलकरंजी महापालिकेसाठी महायुतीची चक्रे फिरू लागली; भाजप-शिवसेना युतीचे स्पष्ट संकेत

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेसाठी महायुतीतील घटक पक्षांचा स्वबळावर लढण्याचा निर्णय मागे पडण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात भाजप-शिवसेना (शिंदे) यांच्यात युती होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आज मिळाले. .आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाची भूमिका महायुतीत येण्याची आहे. त्यामुळे पुढील एक-दोन दिवसांत पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर महायुतीचा अधिकृत निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर जागा वाटपाचांही तिढा सुटण्याच्या मार्ग मोकळा होणार आहे..Kolhapur News: महायुतीतील मित्रपक्षांत धुसफूस, ‘इनकमिंग’वरून नाराजी; जागा वाटप फॉर्म्युला अनिश्चित.महापालिकेची पहिली निवडणूक महायुती म्हणून लढण्यासाठी आमदार राहुल आवाडे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख रवींद्र माने आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे शहर कार्याध्यक्ष अमित गाताडे यांच्यात मंगळवारी ‘मातोश्री’वर चर्चा झाली. .यामध्ये भाजप-शिवसेना यांच्यात युती करण्यावर एकमत झाल्याचे सांगण्यात आले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षही महायुतीमध्ये सहभागी होणार आहे, पण त्याबाबतचा अंतिम निर्णय मंत्री हसन मुश्रीफ घेणार असल्याचे पक्षाकडून सांगण्यात आले..भाजपकडून अनेकवेळा यापूर्वी स्वबळाचा नारा देण्यात आला होता. दोन्ही घटक पक्षांना नगण्य जागा देण्याची भूमिका भाजपने घेतली होती. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वबळाचा नारा दिला होता. .Nashik Municipal Election : नाशिक महापालिका निवडणूक: महायुती निश्चित, पण राष्ट्रवादी काँग्रेस 'आऊट'! शिंदे गटाला अवघ्या २२ जागा मिळण्याची शक्यता.त्यापुढे जात दोन प्रभागांतील पक्षाचे उमेदवार जाहीर करीत खळबळ उडवून दिली होती. मात्र, आजच्या नव्या घडामोडीनंतर महायुती करण्याबाबतच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. वरिष्ठ पातळीवरून महायुती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार घडामोडींना वेग आला आहे..आज सकाळी आमदार राहुल आवाडे यांनी ‘मातोश्री’ येथे जिल्हाप्रमुख रवींद्र माने व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे अमित गाताडे यांची भेट घेऊन महापालिका निवडणूक संदर्भात चर्चा केली वेळी शिवसेना शहराध्यक्ष भाऊसाहेब आवळे, इकबाल कलावंत, प्रकाश पाटील, रवींद्र लोहार आदी उपस्थित होते. .चर्चेत महापालिकेची निवडणूक भाजप आणि शिवसेना महायुती म्हणून लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये कोणाच्या वाट्याला किती जागा येणार, नेमका फॉर्म्युला काय असणार याबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, त्याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.