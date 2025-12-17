कोल्हापूर

Ichalkaranji Mahayuti : इचलकरंजी महापालिकेसाठी महायुतीची चक्रे फिरू लागली; भाजप-शिवसेना युतीचे स्पष्ट संकेत

BJP–Shiv Sena (Shinde) : इचलकरंजी महापालिकेची निवडणूक महायुती म्हणून लढण्याबाबत हालचाली वेग घेत असून, भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) यांच्यात युतीचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाची भूमिका अद्याप अस्पष्ट.
BJP–Shiv Sena (Shinde)

BJP–Shiv Sena (Shinde)

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेसाठी महायुतीतील घटक पक्षांचा स्वबळावर लढण्याचा निर्णय मागे पडण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यात भाजप-शिवसेना (शिंदे) यांच्यात युती होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत आज मिळाले.

