Ichalkaranji Mayor : महापौर-उपमहापौरपद निवडीचा कार्यक्रम तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा; तक्रार झाल्यास फेरनिवडणूक

Technical Error : इचलकरंजी महापालिकेतील महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवडणूक आता राजकीय नव्हे, तर कायदेशीर चर्चेचा विषय ठरत आहे. निवडीच्या कार्यक्रमात तांत्रिक चूक झाल्याचा दावा होत आहे.
Officials and corporators at Ichalkaranji Municipal Corporation

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेचा महापौर -उपमहापौरपद निवडीचा कार्यक्रम तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा असल्याची बाब समोर येत आहे. याबाबत तक्रार झाल्यास या दोन्ही पदांची फेरनिवडणूक प्रक्रिया राबवावी लागू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

