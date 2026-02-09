Ichalkaranji Mayor : इचलकरंजी महापालिकेत पहिलीच निवड बिनविरोध! महापौर-उपमहापौर ठरले

इचलकरंजी : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात सकाळी ११ वाजता अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सर्वप्रथम महापौर व त्यानंतर उपमहापौरपदाची निवड जाहीर होणार आहे. निवडीवेळी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवला जाणार आहे. प्रशासनाकडून जय्यत तयारी करण्यात आली आहे..महापौरपदासाठी भाजपकडून उदय धातुंडे यांची, तर उपमहापौरपदासाठी अनिल डाळ्या यांनी अर्ज दाखल केले आहेत, तर विरोधी शिव-शाहू विकास आघाडीकडून अनुक्रमे सयाजी चव्हाण व संगीता आलासे यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे; पण रविवारी रात्री आमदार सतेज पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे महापौर-उपमहापौरपदाच्या निवडी बिनविरोध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Ichalkaranji Mayor Election : उदय धातुंडे होणार इचलकरंजीचे पहिले महापौर; उपमहापौरपदासाठी अनिल डाळ्या यांचे नाव निश्चित, आज होणार घोषणा.डिसेंबर २०२१ मध्ये नगरपालिका शेवटच्या सभागृहाची मुदत संपली. त्यानंतर सहा महिन्यांतच नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले.महापालिका स्थापनेपासून प्रशासक राजवट सुरू आहे. महापालिका झाल्यानंतर आतापर्यंत एकूण तीन प्रशासकांनी कारभार पाहिला आहे. महापालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर सर्वाधिक ४३ जागा मिळवीत भाजपने बहुमताने सत्ता मिळविली आहे..महापौरपदासाठी ओबीसी आरक्षण पडले असून, भाजपने आवाडे गटाच्या उदय धातुंडे यांचे नाव निश्चित केले आहे. तर उपमहापौरपदावर माजी आमदार हाळवणकर गटाचे अनिल डाळ्या यांना संधी दिली आहे. दोघांची निवड निश्चित असून, आता फक्त औपचारिकता बाकी राहिली आहे..Ichalkaranji Mayor : इचलकरंजीत पाच वर्षांत होणार चार महापौर; भाजपच्या धोरणानुसार होणार बदल. विरोधकांकडे १७ जागा आहेत. त्यांच्याकडून महापौर व उपमहापौरपदासाठी अनुक्रमे सयाजी चव्हाण व संगीता आलासे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेऊन निवडणूक बिनविरोध करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार आज रात्री आघाडीच्या नगरसेवकांनी कोल्हापुरात आमदार सतेज पाटील यांची भेट घेतली. त्यामध्ये झालेल्या चर्चेत निवडणूक बिनविरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भाजपकडून व्हीप जारी..सध्या भाजपमधील आवाडे गटामध्येच अंतर्गत जोरदार धुसफूस सुरू आहे. त्यामुळे निवडीवेळी कोणताही दगाफटका होऊ नये, यासाठी पक्षाकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. यामध्ये गटनेते विठ्ठल चोपडे यांनी भाजपच्या सर्व नगरसेवक - नगरसेविकांना व्हीप जारी केला आहे. सध्या भाजप महायुतीचे उमेदवार सहलीवर आहेत. सध्या सर्व जण कोल्हापुरात आहेत. सोमवारी (ता. ९) सकाळी ते थेट महापालिकेत येणार आहे; पण निवडणूक बिनविरोध होणार असल्याने व्हीप लागू करण्याच्या प्रक्रियेचे महत्त्व कमी झाले आहे..प्रकाश आवाडे यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद‘माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी सतेज पाटील यांच्याशी संपर्क करीत महापौर-उपमहापौर निवडणूक बिनविरोध करण्याची विनंती केली. यामध्ये पहिलीच महापौर-उपमहापौर निवड होणार असून, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे ती बिनविरोध करावी, अशी भूमिका मांडली. त्याला प्रतिसाद देत सतेज पाटील यांनी निवडणूक बिनविरोध करण्यास सहमती दिली आहे. त्यांच्या निर्णयानुसार आम्ही महापौर आणि उपमहापौर दोन्ही पदाचे उमेदवारी अर्ज मागे घेणार आहोत’, असे शिव-शाहू विकास आघाडीचे गटनेते उदयसिंह पाटील यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.