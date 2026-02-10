कोल्हापूर

Ichlkaranji Muncipal : ढोल-ताशे, संबळ आणि फटाक्यांच्या गजरात भाजपचा विजयी जल्लोष

Mayor & Deputy Mayor : इचलकरंजीच्या राजकीय इतिहासात आज सुवर्णाक्षरांनी नोंद होईल असा क्षण अनुभवायला मिळाला. महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपने अभूतपूर्व विजय मिळवत सत्ता काबीज केली.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व यश मिळवत सत्ता काबीज केली. त्यानंतर आज महापौरपदी उदय धातुंडे आणि उपमहापौरपदी ॲड. अनिल डाळ्या यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा होताच संपूर्ण शहर जल्लोषात न्हाऊन निघाले.

