Ichlkaranji Muncipal : ढोल-ताशे, संबळ आणि फटाक्यांच्या गजरात भाजपचा विजयी जल्लोष

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व यश मिळवत सत्ता काबीज केली. त्यानंतर आज महापौरपदी उदय धातुंडे आणि उपमहापौरपदी ॲड. अनिल डाळ्या यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा होताच संपूर्ण शहर जल्लोषात न्हाऊन निघाले. .पहिला महापौर व उपमहापौर होण्याचा बहुमान भाजपला मिळाल्याने भाजपमध्ये आणि कार्यकर्त्यांत विशेष उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. महापालिका सभागृहात अधिकृत घोषणा होताच बाहेर आधीपासूनच सज्ज असलेल्या समर्थकांनी फटाके फोडून, ढोल-ताशे आणि संबळाच्या गजरात जल्लोषाला सुरुवात केली. नूतन महापौर धातुंडे आणि उपमहापौर ॲड. डाळ्या यांना समर्थकांनी खांद्यावर उचलून अभिनंदन केले..Kolhapur Mayor : वर्षानुवर्षांचे स्वप्न साकार; भाजपच्या रूपाराणी निकम महापौर,महायुतीचा फडकला झेंडा.गुलालाची उधळण, हार-तुरे, भगवे फेटे आणि जोरदार घोषणाबाजीने परिसर दुमदुमून गेला. भाजपकडून महापौरपदी धातुंडे व उपमहापौरपदी डाळ्या यांच्या नावाची घोषणा झाल्यापासूनच समर्थकांच्या आनंदाला उधाण आले होते. आज त्यांच्या बिनविरोध निवडीची अधिकृत घोषणा होताच महापालिकेबाहेर जल्लोषी मिरवणूक काढली..सत्ताधारी महायुतीचे सर्व नगरसेवक भगवे फेटे परिधान करून या जल्लोषी मिरवणुकीत सहभागी झाले. संबळ, ढोल-ताशांच्या तालावर कार्यकर्ते आणि नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी नूतन महापौर-उपमहापौरांचे अभिनंदन करत जल्लोष साजरा केला..Ichalkaranji Mayor : इचलकरंजी महापालिकेत पहिलीच निवड बिनविरोध! महापौर-उपमहापौर ठरले.ठिकठिकाणी क्रेनच्या साहाय्याने महाकाय हार घालून धातुंडे व डाळ्या यांचे जंगी स्वागत करण्यात आले. नातेवाईक, मित्रमंडळी, पदाधिकारी व समर्थकांनी एकमेकांना मिठाई भरवून आनंद व्यक्त केला..पहिल्या महापौर व उपमहापौरपदाचा मान भाजपला मिळाल्याने कार्यकर्त्यांचा उत्साह गगनात मावेनासा झाला होता. महापालिका परिसरात भगव्या झेंड्यांनी व फुलांच्या सजावटीने उत्सवाचे वातावरण निर्माण झाले होते. .जल्लोषात संबळचा गजरशहरातील झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या गोंधळी समाजाला पहिल्या महापौरपदाचा बहुमान मिळाल्याने आनंदाला उधाण आले. या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी गोंधळी समाज मोठ्या संख्येने एकवटला होता. अनेकांनी पारंपरिक संबळ हातात घेऊन जल्लोष साजरा केला. संबळच्या गजराने परिसर दुमदुमून गेला..