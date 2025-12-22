Ichalkaranji City : महापालिकेचा दर्जा मिळूनही साडेतीन वर्षांत मूलभूत प्रश्न तसेच; प्रशासकीय राजवटीच्या मर्यादा ठळक

इचलकरंजी : साडेतीन वर्षांपूर्वी इचलकरंजी महापालिकेची स्थापना झाली. कोणतीही हद्दवाढ न करता महापालिका झाली. यामुळे आता प्रशासकीय कारभारात आमूलाग्र बदल होईल, शहरातील बहुतांशी प्रश्न मार्गी लागतील, विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल, अशी सर्वसामान्य जनतेला अपेक्षा होती. पण त्यादृष्टीने फारसे आशादायक चित्र सध्या तरी दिसत नाही. - पंडित कोंडेकर.इचलकरंजी महापालिका स्थापनेपासून प्रशासकीय राजवट आहे. या कालावधीत काही प्रश्नावर ठोस निर्णय होतील, अशी आशा होती. पण राज्यातील महापालिकेच्या यादीत इचलकरंजी शहराचे नाव आले, यापेक्षा फार मोठा काही बदल शहरवासीयांना दिसला नाही. नगरपालिका असताना जे प्रश्न होते, तेच मूलभूत प्रश्न आजही कायम आहेत. .Ichalkaranji News : तरुणाईतील जागरूकतेचा मोठा विजय; इचलकरंजीत एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण वर्षागणिक घटत असल्याचे ताज्या अहवालातून स्पष्ट.त्यामुळे महापालिका झाल्याचा शहरवासीयांना कोणता फायदा झाला, याबाबत आता चिंतन करण्याची वेळ राजकीय नेतेमंडळींवर आली आहे. किमान महापालिकेचे पहिले सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतरही तरी मूलभूत प्रश्नांना तरी गती येईल, अशी आशा शहरवासीयांना आहे..इचलकरंजी औद्योगिक नगरी आहे. त्यामुळे शहराचा विस्तार वाढत चालला आहे. शहर आणि जवळचा ग्रामीण भाग यांची हद्द आता सांगता येणे कठीण झाले आहे. शहर वाढले, पण वाढीव परिसरात मूलभूत नागरी सुविधा पुरविणे अडचणीचे झाले. तत्कालीन नगरपालिका प्रशासनावर त्याचा ताण आला. त्यामुळे वाढत्या शहरासाठी आता महापालिका करणे आवश्यक असल्याची बाब समोर आली. .Ichalkaranji Muncipal Coporation: ६०० कोटींच्या कर्जजाळ्यात अडकलेली इचलकरंजी महापालिका; जीएसटी अनुदान शून्य, तिजोरी रिकामी!.त्यानंतर त्याला राजकीय पातळीवर गती मिळाल्यानंतर गेल्या साडेतीन वर्षांपूर्वी राज्यातील २८ वी इचलकरंजी महापालिका स्थापन झाली. महापालिका झाल्यामुळे आता शहराचा चेहरा-मोहरा बदलणार अशी आशा शहरवासीयांना होती. त्यामुळे महापालिका करण्याच्या निर्णयाचे सर्वांनीच उत्स्फूर्त स्वागत केले. .महापालिका झाल्यानंतर सभागृह अस्तित्वात नसल्यामुळे प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. राजकीय दबाव नसल्यामुळे अधिका-यांच्या दूरदृष्टीतून शहराच्या विकासाला गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली. पण, थोड्या दिवसानंतर महापालिका झाल्यामुळे फारसा फरक शहरवासीयांना पडला नसल्याचे दिसून आले. त्याचे सतत पडसाद समाजमाध्यमातून उमटताना सर्वांनी पाहिले आहेत..आतापर्यंत महापालिकेने तीन प्रशासक पाहिले आहेत. महापालिका झाल्यामुळे पदाचा दर्जा वाढला असला तरी कामकाजात मात्र अद्याप अपेक्षित बदल झालेला दिसून आलेला नाही. पूर्वी एक अधिकारी नगरपालिका कारभाराचा पसारा सांभाळत होते. आता अधिका-यांची फौज महापालिकेत कार्यरत आहे. पण, आजही नागरिकांना किरकोळ कामांसाठी अनेकवेळा चकरा मारायला लागतात. एका फेरीत महापालिकेतील काम होताना आजही दिसत नाही. .त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजात अजूनही आमूलाग्र बदल होण्याची अपेक्षा नागरिकांना आहे. या कारभारावर विरोधकांनी नेहमीच सडकून टीका केली आहे. आयएएस दर्जाचा आयुक्त नियुक्त करण्याची मागणीही केली होती. कारण प्रशासकीय राजवटीतच विविध विकासकामांच्या बोगस बिलांचा प्रश्न उघडकीस आला होता. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभाराची नाचक्की झाली होती. महापालिका झाल्यानंतर किमान मूलभूत प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा होती. .पण, आजही नागरिकांना पाण्यासाठी दाहीदिशा करण्याची वेळ सतत येत आहे. अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था आहे. मुख्य रस्त्यांचे तूर्त तरी पॅचवर्क केले आहे. गटारी तुंबत असल्याचे चित्र अनेक भागात दिसते. फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा गंभीर प्रश्न आहे. इतर महापालिकांत शिस्त लावली जाते. मग इचलकरंजी महापालिका याबाबत उदासीन का आहे, असा प्रश्नही सतत उपस्थित होत असतो. ई-बस, मोठे तळे सुशोभीकरणाचे प्रस्ताव हाती घेण्यात आले. पण ते पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. यातून प्रशासनाची ढिलाई समोर येते..नव्या सभागृहाकडून मोठ्या अपेक्षाया सगळ्या सद्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन वर्षात महापालिकेचे पहिले सभागृह अस्तित्वात येणार आहे. सभागृहात नागरिकांच्या हक्काचा आवाज पोहोचणार आहे. त्यांच्या माध्यमातून तरी आपापल्या प्रभागातील प्रश्न मार्गी लागतील, अशी नागरिकांना आशा आहे. प्रशासकीय राजवट असताना सभागृहाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. त्याची जाणीव शहरवासीयांना आहे. त्यामुळे नव्या सभागृहाकडून नागरिकांना मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत. महापालिकेच्या कामकाजात सुधारणा होण्याबरोबरच नागरिकांचे किमान मूलभूत प्रश्न गतीने मार्गी लागतील, अशी आशा आहे..मूलभूत समक्षा अपुरा पाणीपुरवठाफेरीवाल्यांचे अतिक्रमणबहुतांशी तुंबलेल्या गटारीअंतर्गत खराब रस्तेपार्किंगसाठी जागेचा अभावमिळकतींचा क - १ शेराभटक्या कुत्र्यांचा उच्छादमोकाट जनावरांचा उपद्रव मिळकत संख्या .दृष्टिक्षेपात निवासी ................... ४०४०२ खुली जागा ............... ५६५० औद्योगिक ................ २५४८ वाणिज्य .................. ४५६५ मिश्र ....................... १०१६४ एकूण'..................... ६३३२९ .इचलकरंजी नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर करण्यात आले. त्यामुळे शहराचा गतीने विकास होईल, अशी आशा होती. मात्र, गेल्या साडेतीन वर्षांत प्रशासकीय राजवटीत बहुतांशी प्रश्न तसेच राहिले आहेत. नागरिकांना वेळेत पाणी मिळत नाही, रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. दुसरीकडे अधिका-यांचे केबीन, बंगले आणि सुरक्षा यंत्रणा यावर मात्र भरमसाठ खर्च करण्यात आला आहे. आता शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी चांगल्या उमेदवारांना निवडून देऊया.- शितल मगदूम.महापालिका झाल्यानंतर विविध सुविधा नागरिकांना उपलब्ध होतील, अशी नागरिकांची समजूत होती. त्यामुळे महापालिका करताना नागरिकांनी कोणताही विरोध केला नाही. पण, महापालिका होऊन साडेतीन वर्षे झाली, पण महापालिका होणे म्हणजे अधिकारी वर्ग वाढविणे असेच चित्र निर्माण झाले आहे. किती रस्ते दर्जेदार झाले, पाणी पुरवठ्यात किती बदल झाला, याचा आता शोध घेण्याची वेळ आली.- राम आडकी.महापालिका झाली, पण पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आजही कायम आहे. पाणी वेळी-अवेळी व अपुरे सोडले जाते. त्यामुळे महिला वर्गाला नाहक त्रास सहन करावा लागतो. अगदी पावसाळ्यातही नागरिकांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारात फारशी सुधारणा झालेली नाही. आता नवीन सभागृहात येणाऱ्या नगरसेवकांनी तरी पाण्याचा प्रश्न गांभीर्याने सोडवावा. अन्य प्रश्नांवरही तो जागरुक असावा.- वैशाली जाधव.दृष्टिक्षेपात महापालिका स्थापना - ........................... २० जून २०२२ महापालिका दर्जा -................................ ड प्रशासकीय वॉर्ड - ................................ २६ प्रशासकीय प्रभाग - .............................. ४ क्षेत्रफळ - ........................................... २९ चौरस किलोमीटर लोकसंख्या (अंदाजे) - .......................... ३ लाख ४३ हजार (२०२१) प्रमुख उद्योग - वस्त्रोद्योग. 