कोल्हापूर

Ichalkaranji City : महापालिकेचा दर्जा मिळूनही साडेतीन वर्षांत मूलभूत प्रश्न तसेच; प्रशासकीय राजवटीच्या मर्यादा ठळक

Administrative Rule Fails to Resolve Basic Urban Issues : महापालिका झाली; पण शहराचे प्रश्न तसेच साडेतीन वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीवर प्रश्नचिन्ह, इचलकरंजी महापालिकेचा दर्जा मिळूनही पाणी, रस्ते आणि गटारींचीच नागरिकांना झुंज. विकासाच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले
Administrative Rule Fails to Resolve Basic Urban Issues

Administrative Rule Fails to Resolve Basic Urban Issues

sakal

सकाळ वृत्तसेवापंडित कोंडेकर
Updated on

इचलकरंजी : साडेतीन वर्षांपूर्वी इचलकरंजी महापालिकेची स्थापना झाली. कोणतीही हद्दवाढ न करता महापालिका झाली. यामुळे आता प्रशासकीय कारभारात आमूलाग्र बदल होईल, शहरातील बहुतांशी प्रश्न मार्गी लागतील, विकासाचे नवे पर्व सुरू होईल, अशी सर्वसामान्य जनतेला अपेक्षा होती. पण त्यादृष्टीने फारसे आशादायक चित्र सध्‍या तरी दिसत नाही.

- पंडित कोंडेकर

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
administration
Ichalkaranji
Development
Muncipal corporation

Related Stories

No stories found.