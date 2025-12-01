कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal Coporation: ६०० कोटींच्या कर्जजाळ्यात अडकलेली इचलकरंजी महापालिका; जीएसटी अनुदान शून्य, तिजोरी रिकामी!

Ichalkaranji’s Financial Crisis : इचलकरंजी महापालिकेची पहिली निवडणूक लवकरच होणार आहे. पण या निवडणुकीला सामोरे जात असताना महापालिकेची पुढील वाटचाल मात्र खडतर असणार आहे. सध्या महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असून उत्पन्नाचे मार्ग खुंटले असताना देयदेणी मात्र वाढत चालली आहेत.
Ichalkaranji’s Financial Crisis

Ichalkaranji’s Financial Crisis

sakal

पंडित कोंडेकरसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेची पहिली निवडणूक लवकरच होणार आहे. पण या निवडणुकीला सामोरे जात असताना महापालिकेची पुढील वाटचाल मात्र खडतर असणार आहे. सध्या महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असून उत्पन्नाचे मार्ग खुंटले असताना देयदेणी मात्र वाढत चालली आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Ichalkaranji
Muncipal corporation
GST
financial crisis
Bank Loan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com