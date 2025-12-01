Ichalkaranji Muncipal Coporation: ६०० कोटींच्या कर्जजाळ्यात अडकलेली इचलकरंजी महापालिका; जीएसटी अनुदान शून्य, तिजोरी रिकामी!

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेची पहिली निवडणूक लवकरच होणार आहे. पण या निवडणुकीला सामोरे जात असताना महापालिकेची पुढील वाटचाल मात्र खडतर असणार आहे. सध्या महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असून उत्पन्नाचे मार्ग खुंटले असताना देयदेणी मात्र वाढत चालली आहेत..सद्यस्थितीत ठेकेदारांची बिले, विविध योजनांतील स्वहिस्सा, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देयदेणी असे सुमारे ६०० कोटींहून अधिक महापालिकेला देणी द्यावी लागणार आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या नव्या सभागृहासमोर महापालिकेची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याची सर्वात मोठी जबाबदारी असणार आहे.. Ichalkarnji Election: नऊ वर्षांत २९ हजार मतदार वाढले; इचलकरंजी महापालिका क्षेत्र, पुरुषांपेक्षा महिला मतदार संख्येत वाढ.महापालिकेने राज्य शासनाकडे १६०० कोटी रुपये जीएसटी अनुदानाच्या फरकाची मागणी केली आहे. पण यापूर्वी मंजूर झालेल्या निधीतील एक कवडीही मिळालेली नाही. महापालिकेचे महसुली उत्पन्न मर्यादित आहे. .सध्या घरफाळा आणि पाणीपट्टी वसुलीतून देयदेणी भागवली जात आहेत. दुकान गाळेभाडे यांसह अन्य उत्पन्न तुलनेने खूपच नगण्य आहे. महापालिका झाल्यानंतर नवीन उत्पन्नाचे मार्ग प्रशासनाला शोधता आलेले नाहीत. विशेष म्हणजे खर्चावरही मर्यादा ठेवलेली नाही. ichalkaranji.Ichalkaranji Shivteerth : चार वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर शिवकालीन शिल्पांनी उजळणार दुसरा टप्पा; पर्यटन विभागाच्या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाच्या हालचालीत वेग!.काही बाबींवर अनावश्यक खर्च केला जात आहे. त्यााबत समाज माध्यमातून उलट-सुलट चर्चा सुरू असते. दुसरीकडे ठेकेदारांची देयदेणी सध्या ७० कोटींवर पोहोचली आहेत. ती मार्च अखेर १०० कोटींपर्यंत जातील, अशी शक्यता आहे..महापालिका हद्दीत विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. त्यातील महापालिकेचा हिस्सा भरावा लागणार आहे. सुमारे ३०० कोटींच्या घरात ही रक्कम आहे. कर्जाच्या माध्यमातून ही रक्कम उभारण्याचा प्रस्ताव असला तरी त्याची वेळेत परतफेड करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे. .त्याची त्या-त्यावेळी जुळवाजुळव करावी लागणार आहे. तरच योजना मुदतीत पूर्णत्वास जाणार आहेत. महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीनंतर सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर सर्वप्रथम राज्य शासनाकडून विशेष अनुदान आणावे लागणार आहे. सद्यस्थिती पाहिल्यास इचलकरंजी महापालिकेची पुढील आर्थिक वाटचाल खडतर असल्याचे दिसून येत आहे..जीएसटी अनुदान शून्यइचलकरंजी महापालिका झाल्यानंतर जीएसटी अनुदान मिळणे क्रमप्राप्त होते. पण तांत्रिक कारणास्तव जीएसटी अनुदान मागणीचा प्रस्ताव शासन पातळीवर नाकारण्यात आला. त्यानंतर जीएसटी अनुदान देणाऱ्या यादीत इचलकरंजी महापालिकेचा समावेश करण्यात आला. .यामुळे ६५७ कोटी जीएसटी अनुदान राज्य शासनाने मंजूर केले. त्याला सहा महिन्यांचा कालावधी झाला. पण त्यातील एक रुपयाही महापालिकेला मिळालेला नाही. पाच वर्षांसाठी जीएसटी अनुदान मंजूर केले होते. पण त्याबाबत मंत्री पातळीवर पाठपुरावा झाल्यानंतरही महापालिकेच्या पदरात काहीही पडलेले नाही..सहायक अनुदान बंद होणारनगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत महापालिकेला सहायक अनुदान मिळणार आहे. त्यातील साडेतीन वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. पुढील दीड वर्षानंतर ते बंद होणार आहे. सध्या महिन्याला सुमारे १० कोटींच्या आसपास सहायक अनुदान मिळत आहे. यातील बहुतांश निधी वेतनावर खर्च होतो. उर्वरित रक्कम अत्यावश्यक सेवेची बिले देण्यासाठी वापरला होता. सहायक अनुदान बंद झाल्यास मात्र महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट निर्माण होण्याची भीती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.