Ichalkaranji Election : पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत इचलकरंजीत गुन्हेगारांचा राजकीय शिरकाव; गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे तब्बल 25 उमेदवार रिंगणात

Ichalkaranji Municipal Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले २५ उमेदवार रिंगणात असून, शहरातील राजकारणावर गुन्हेगारांचा वाढता प्रभाव पुन्हा समोर आला आहे.
इचलकरंजी : गुन्हेगारीची हद्द पार करत चाललेल्या इचलकरंजी शहरात गुन्हेगारांचा प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात खोलवर रुजलेला असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा महापालिका निवडणुकीच्या (Ichalkaranji Municipal Election 2026) निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. शहराच्या पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले एकूण २५ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून आपले नशीब आजमावत आहेत.

