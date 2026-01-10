इचलकरंजी : गुन्हेगारीची हद्द पार करत चाललेल्या इचलकरंजी शहरात गुन्हेगारांचा प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात खोलवर रुजलेला असल्याचे चित्र पुन्हा एकदा महापालिका निवडणुकीच्या (Ichalkaranji Municipal Election 2026) निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे. शहराच्या पहिल्याच महापालिका निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले एकूण २५ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून आपले नशीब आजमावत आहेत..इचलकरंजीला गुन्हेगारांचा राजकीय प्रभाव नवा नाही. तत्कालीन नगरपालिकेच्या सभागृहातही यापूर्वी अनेक रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना जनतेने प्रतिनिधित्वाची संधी दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीत पुन्हा एकदा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक आपले राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी मैदानात उतरले असल्याचे दिसून येत आहे. सुमारे ११ टक्के उमेदवारांवर विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे हे उमेदवार केवळ अपक्ष म्हणूनच नव्हे तर विविध पक्ष व आघाड्यांकडून अधिकृत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवत आहेत..या निवडणुकीत मोकासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले सराईत गुन्हेगार, खून व खुनी हल्ल्याच्या गुन्ह्यांतील आरोपी तसेच किरकोळ पण सातत्याने कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्या गुन्ह्यांतील आरोपींचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे अनेक सराईत गुन्हेगारांनी थेट स्वतः उमेदवारी न करता आपल्या कुटुंबातील सदस्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहे. यामागे राजकीय पकड कायम ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे..शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सर्वाधिक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांचा भरणा असल्याचे दिसून येते. त्यापाठोपाठ गावभाग पोलिस ठाणे आणि शहापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत केवळ एक सराईत गुन्हेगार निवडणूक रिंगणात आहे. महापालिका निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. शहराच्या विकासाची सूत्रे अशा व्यक्तींच्या हाती जाणार का हा प्रश्न नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे..Malegaon Municipal Election : मालेगावात भाजपची एमआयएमशी छुपी युती; समाजवादी पक्षाच्या नेत्याचा सनसनाटी आरोप, भाजप जिल्हाध्यक्ष म्हणाले.....अवैध व्यावसायिकांचे पॅनेलइचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत अवैध व्यवसायाशी संबंधित उमेदवारांची चर्चा शहरात जोर धरू लागली आहे. शहराच्या वाढीव भागातील अनेक प्रभागांत अख्खे पॅनेलच अवैध व्यवसाय चालकांचे असल्याचे समोर आले आहे. असे उमेदवार निवडून आल्यास शहराच्या राजकारणावर त्यांची पकड अधिक मजबूत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..गुन्हेगार उमेदवार दृष्टिक्षेपातपोलिस ठाणे उमेदवारशिवाजीनगर १६गावभाग ८शहापूर १.बंडखोरी भोवली! प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांच्या आदेशानंतर मालेगावात भाजपकडून दोन माजी महापौरांची पक्षातून हकालपट्टी.रेकॉर्डवरील ४५ गुन्हेगार हद्दपारउपविभागीय दंडाधिकारी दीपक शिंदे यांची मंजुरीइचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील रेकॉर्डवरील ४५ गुन्हेगारांना हद्दपार केले आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला उपविभागीय दंडाधिकारी दीपक शिंदे यांनी मंजुरी दिली. त्यानुसार या गुन्हेगारांना ११ जानेवारी ते १६ जानेवारीपर्यंत इचलकरंजी शहरासह पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील शहापूर, तारदाळ, खोतवाडी, कोरोची व यड्राव गावांमध्ये प्रवेश करण्यास मनाई असणार आहे..हद्दपार नावे- पिंटू रॉय (वय ३८), मिंटू रॉय (३४, दोघे रा. तुळजाभवानी अपार्टमेंट शहापूर), अमोल कोंढारे (३५), तौफिक शिरगुप्पे (३५), राहुल बसवेश्वर ऊर्फ एकोंडे (२८), हरिकिशन पुरोहित (४०), अनिल मुळे (३८), दीपक सावंत (२८), अमोल माळी (४०), सूरज शिर्के (३६), अजय कुलकर्णी (३६), अजित माळी (३४, सर्व रा. तारदाळ), अजित नाईक (३५), श्रीधर गस्ती (३०, दोघे रा. गणेशनगर), केशव ऊर्फ सोन्या कदम (३०, रा. म्हाडा कॉलनी, शहापूर), शाहरूख सुतार (२७, रा. साईनगर शहापूर), किशोर जिंदाल (३८, रा. शिंदे मळा, खोतवाडी), सूरज शेख (२७, रा. बौद्ध समाज मंदिर जवळ, शहापूर), मनीष नागोरी (३८, रा. प्रियदर्शनी कॉलनी, यड्राव)..तसेच मुबारक शेख (४०), पैगंबर मुजावर (३९, दोघे रा. लालनगर), शाख लाखे (४२), उमेश मोटे (३०), गोपाल ऊर्फ बाबू शिंदे (३२), अमर वाघ (२२), राजू देसाई (३८), संदीप गायकवाड (३४), प्रसाद जगताप (२४), ऋषीकेश पाटील (२३), तोहिद सावनूरकर (२६, सर्व रा. दत्तनगर), प्रवीण रावळ (३८), गणेश आडेकर (३०), अनिल गिणाणी (२६), प्रकाश गिलबिले (२८), नीलेश पाटील (३०), अनिल मोरे (३५), अनिकेत नरळे (२५), श्रीकांत ऊर्फ शुभम गळंगे, पांडुरंग ऊर्फ जीवा पाटील (३८), अक्षय नरळे (२५, सर्व रा. गणेशनगर), प्रवीण पाटील (३२, रा. धनगर माळ, शहापूर), शुभम वायचळ (२६, रा. यड्राव), योगेश ऊर्फ बारक्या कवडे (वय ३५, रा. विवेकानंदनगर, कोरोची), समीर मुल्ला (२८), पिंटू ऊर्फ धनाजी जाधव (३६, दोघे रा. कारंडे मळा, शहापूर)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.