Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीची जय्यत तयारी; ३०२ मतदान केंद्रांसाठी ६८० बॅलेट युनिट सज्ज

Election Staff Training : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी शहरातील सर्व १६ प्रभागांत ३०२ मतदान केंद्रे निश्चित करण्यात आली असून, केंद्रांवरील सुविधा व व्यवस्था आधीच तपासण्यात आल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीसाठी ३०२ मतदान केंद्रांसाठी ६८० बॅलेट युनिट असणार आहेत. प्रभाग क्रमांक चारमध्ये सर्वात कमी, तर प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये सर्वात जास्त बॅलेट युनिट असणार आहेत. त्यादृष्टीने निवडणूक विभागाकडून आवश्यक तयारी सुरू केली आहे.

