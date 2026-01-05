Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीची जय्यत तयारी; ३०२ मतदान केंद्रांसाठी ६८० बॅलेट युनिट सज्ज

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीसाठी ३०२ मतदान केंद्रांसाठी ६८० बॅलेट युनिट असणार आहेत. प्रभाग क्रमांक चारमध्ये सर्वात कमी, तर प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये सर्वात जास्त बॅलेट युनिट असणार आहेत. त्यादृष्टीने निवडणूक विभागाकडून आवश्यक तयारी सुरू केली आहे..१६ प्रभागांतून २३० उमेदवार निवडणुकीस उभे राहिले आहेत. त्यांच्यासाठी ३०२ मतदान केंद्रे शहरातील सर्वच प्रभागांत निश्चित केली आहेत. या केंद्रांतील सुविधांची तपासणीही यापूर्वीच केली आहे. निवडणुकीसाठी ३४० कंट्रोल युनिट आणि ६८० बॅलेट युनिट लागणार आहेत. यातील १० टक्के मतदान यंत्रे राखीव आहेत. .Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; २० प्रभागांसाठी ५८४ मतदान केंद्रांची अधिकृत घोषणा.प्रत्यक्ष मतदानास दहा दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक विभाग गतीने काम करीत आहे. निवडणूक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यातील प्रशिक्षण देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मतदान यंत्रेही मागविली आहेत. .प्रभाग क्रमांक चारमध्ये चार जागांवर फक्त १३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहेत. तेथे सर्वात कमी बॅलेट युनिट लागणार आहे, तर प्रभाग क्रमांक १६ मध्ये ‘अ‘ ते ‘इ’ अशा पाच जागा आहेत. .Gadhinglaj News : गडहिंग्लज प्रभाग तीन-अ मध्ये २४६९ मतदारांवर सर्वपक्षीयांची नजर; २० डिसेंबरच्या मतदानाला सुरू झाला नवा राजकीय थरार.तेथे १४ उमेदवार रिंगणात असून, सर्वात जास्त बॅलेट युनिट लागणार आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी १३५० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आहे. आज प्रशिक्षणाचा पहिला दिवस होता. यात मतदान यंत्र हाताळणीबाबत प्रशिक्षण दिले जात आहे. घोरपडे नाट्यगृह व डीकेटीई इंग्लिश मीडियम स्कूल येथे प्रशिक्षण दिले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.