कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : महापालिका निवडणूक जाहीर होताच राजकीय हालचालींना वेग; भाजप-मविआकडून इच्छुकांच्या मुलाखती सुरू

BJP and MVA Ward-wise Interviews : निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच भाजप आणि महाविकास आघाडी ‘अलर्ट मोड’वर. पक्षासाठी दिलेले योगदान आणि प्रभागातील कामावर उमेदवारीची चाचपणी, पहिल्या टप्प्यात उमेदवार निश्चित करण्यासाठी नेतेमंडळींची कसोटी
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेसाठी निवडणूक झाल्यामुळे राजकीय घडामोडींनी वेग आला आहे. भाजप आणि महाविकास आघाडीतर्फे प्रभागनिहाय इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस भवन कार्यालयात इच्छुकांची वर्दळ दिसून आली.

