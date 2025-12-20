Ichalkaranji Elections : इचलकरंजीत भाजपचे ‘ऑपरेशन लोटस’ वेगात; विरोधी आघाडीस आणखी धक्का देण्याची तयारी

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी आघाडीला आणखी एक धक्का देण्याच्या तयारीत भाजप आहे. पुढील दोन दिवसांत आणखी एका मोठ्या घडामोडीचे संकेत मिळत आहेत. .त्यामुळे विरोधी आघाडीत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. पुढील काळात त्यांच्यासमोर आघाडी भक्कम ठेवण्याचे आव्हान असणार आहे. महापालिका निवडणुकीचे वातावरण तापत चालले आहे, त्याप्रमाणे राजकीय घडामोडींना वस्त्रनगरीत वेग येत आहे. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीचा तिढा कायम; भाजप-महाविकास आघाडीत इच्छुकांची धावपळ आणि राजकीय अस्वस्थता वाढली.यामध्ये भाजपकडून ‘ऑपरेशन लोटस’ राबविण्यात येत आहे. त्याला पहिल्या टप्प्यात यश आले आहे. विरोधी शिव-शाहू विकास आघाडीतील प्रबळ चेहरा असलेले शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय कांबळे यांचा भाजप प्रवेश निश्चित झाला आहे. .येत्या एक-दोन दिवसांत त्यांचा प्रवेश होणार असल्याची माहिती भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली. कांबळे यांचे मन वळविण्याचे काम विरोधी आघाडीतील नेतेमंडळींकडून सुरू आहे..Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीचा तिढा कायम; भाजप-महाविकास आघाडीत इच्छुकांची धावपळ आणि राजकीय अस्वस्थता वाढली.दरम्यान, विरोधकांना आणखी एक धक्का देण्याच्या तयारीत भाजप आहे. एका विरोधी पक्षाचा अध्यक्ष भाजपच्या संपर्कात असल्याची चर्चा आज दिवसभर सुरू होती. भाजपच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी त्याला दुजोरा दिला आहे..त्यामुळे येत्या सोमवारनंतर शहरातील राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. येत्या ३० डिसेंबरपर्यंत या भूकंपाचे विरोधकांना हादरे देण्याची तयारी भाजपकडून करण्यात आली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे. त्यामुळे विरोधी आघाडीत अस्वस्थता पसरली आहे. विरोधी आघाडीत गोंधळाची स्थिती..एकीकडे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांसह दहा पक्ष एकत्र येत शिव-शाहू विकास आघाडी स्थापन केली आहे; पण अद्याप जागा वाटपाचा निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे यातील एक राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष वेगळा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. उद्या (ता. २०) हा पक्ष वेगळी भूमिका जाहीर करण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.