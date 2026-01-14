कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : जाहीर प्रचार थांबला, पण राजकारण थांबले नाही; इचलकरंजीत शक्तिप्रदर्शनानंतर छुप्या जोडण्यांचा खेळ सुरू

Campaign Ends : शेवटच्या दिवशी सर्वच प्रभागांत पदयात्रा, महिला मेळावे आणि कोपरा सभांमुळे प्रचाराचा जोर, प्रचार संपल्यानंतर शहरात शांतता; आता सर्वांचे लक्ष मतदान आणि मतमोजणीकडे
Candidates and supporters take out rallies during the final day of campaigning in Ichalkaranji.

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीच्या जाहीर प्रचाराची सांगता आज सायंकाळी झाली. शेवटच्या दिवशी सर्वच प्रभागांत उमेदवारांनी जोरदार शक्‍तिप्रदर्शन करीत पदयात्रा काढल्या. तर काही ठिकाणी महिला मेळावे व काॅर्नर सभा घेतल्या.

