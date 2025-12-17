Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीचा तिढा कायम; भाजप-महाविकास आघाडीत इच्छुकांची धावपळ आणि राजकीय अस्वस्थता वाढली

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने सोमवारी आचारसंहिता लागू करताच शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. १५ जानेवारीला मतदान होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सर्व राजकीय पक्षांची तयारी आता वेग घेऊ लागली आहे. .पक्षांनी मंगळवारपासून इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती सुरू केल्या आहेत; मात्र उमेदवारी निश्चितीपासून प्रचार, नियोजन व जनसंपर्कासाठी अवघा एक महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिल्याने इच्छुक उमेदवारांची धावपळ आणि अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे..Ichalkaranji Muncipal Corporation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इचलकरंजीचे राजकारण तापले; इच्छुकांच्या गाठीभेटीमुळे शहरात नवे समीकरणांचे संकेत!.शहरात सध्या भाजप तसेच महाविकास आघाडीतील अनेक जागांवरील उमेदवारी अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. उमेदवारी निश्चित न झाल्याने इच्छुकांमध्ये कमालीची धाकधूक निर्माण झाली आहे, तर पक्षाकडून राजकीय दबावतंत्र आणि अंतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. .दरम्यान, भाजपकडून इच्छुक उमेदवारांची संख्या लक्षणीय असल्याने उमेदवारी जाहीर करण्यास पक्षनेते सावध भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे. तज्ज्ञांच्या मते, घाईघाईने उमेदवारी जाहीर केल्यास नाराज इच्छुक उमेदवार बंडखोरी किंवा फुटीचा डाव खेळू शकतात. याची भीती भाजप नेतृत्वाला सतावत आहे. त्यामुळेच उमेदवार निश्चिती मुद्दाम लांबवली जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे..Ichalkaranji Muncipal Corporation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इचलकरंजीचे राजकारण तापले; इच्छुकांच्या गाठीभेटीमुळे शहरात नवे समीकरणांचे संकेत!.तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी व इतर मित्र पक्षही सध्या संयमाची भूमिका घेताना दिसत आहेत. भाजपमधील संभाव्य नाराज उमेदवार किती प्रमाणात गळाला लागतात, याची चाचपणी करण्यासाठी आघाडीकडून अद्याप उमेदवारी जाहीर न केल्याचे बोलले जात आहे. भाजपमधील नाराजीचा फायदा उचलण्याच्या दृष्टीने महाविकास आघाडी आपली राजकीय खेळी आखत असल्याचे संकेत मिळत आहेत..एकंदरीत महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इचलकरंजी शहरातील राजकीय वातावरण अनिश्चित बनले आहे. उमेदवारी निश्चिती, युतीचे गणित, नाराजांची भूमिका आणि स्थानिक प्रभावी चेहरे या सर्व घटकांवरच आगामी निवडणुकीचे राजकीय चित्र अवलंबून राहणार आहे. पुढील काही दिवसांत होणाऱ्या घडामोडींनी महापालिका निवडणुकीची दिशा स्पष्ट होणार आहे..पक्ष नव्हे, उमेदवार महत्त्वाचास्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत पक्षापेक्षा उमेदवाराचा थेट जनसंपर्क, सामाजिक कामकाज आणि स्थानिक विश्वास याला अधिक महत्त्व असते. या निवडणुकांत उमेदवार थेट नागरिकांच्या संपर्कात येत असल्याने पक्षाची भूमिका दुय्यम ठरत असल्याचे चित्र अनेक वेळा दिसून आले आहे. याच कारणामुळे भाजपमधील नाराज गट जर महाविकास आघाडीच्या पारड्यात गेला तर त्याचा फटका भाजपला बसू शकतो. हीच शक्यता लक्षात घेऊन भाजप सध्या अत्यंत दक्ष व सावध भूमिका स्वीकारताना दिसत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.