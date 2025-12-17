कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीचा तिढा कायम; भाजप-महाविकास आघाडीत इच्छुकांची धावपळ आणि राजकीय अस्वस्थता वाढली

BJP–MVA Strategy : आचारसंहिता लागू होताच इचलकरंजीतील राजकीय हालचालींना वेग,भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या जास्त; बंडखोरी टाळण्यासाठी उमेदवारी लांबणीवर. भाजपमधील नाराजीचा फायदा घेण्यासाठी महाविकास आघाडीची सावध प्रतीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने सोमवारी आचारसंहिता लागू करताच शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. १५ जानेवारीला मतदान होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सर्व राजकीय पक्षांची तयारी आता वेग घेऊ लागली आहे.

