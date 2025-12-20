कोल्हापूर

Ichalkaranji Municipal : इचलकरंजीच्या राजकारणात मोठा बदल; महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसचे ‘हात’ चिन्ह गायब

Congress Hand Symbol Missing : एकाच चिन्हावर निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयामुळे इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसचे स्वतंत्र ‘हात’ चिन्ह दिसणार नाही, नगरपालिका निवडणुकांत सातत्याने वर्चस्व गाजवणाऱ्या काँग्रेसच्या ‘हात’ चिन्हाचा महापालिका निवडणुकीत अभाव जाणवणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : महापालिकेच्या पहिल्याच निवडणुकीतून हात चिन्ह गायब होणार आहे. तत्कालीन नगरपालिकेच्या बहुतांशी निवडणुकीत ‘हात’ चिन्हाचा दबदबा राहिला होता. किंबहुना या चिन्हाच्‍या उमेदवारीसाठी इच्छुकांना आटापिटा करावा लागत होता.

